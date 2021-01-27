CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmaları tamamlandı

Çin menşeli koronavirüs aşısı CoronaVac'ın Türkiye'de devam eden Faz-3 çalışması tamamlandı. Çalışmaya gönüllü olarak katılanlara gerçek aşı olup olmadıklarına yönelik bilgi mesajı gönderildi.

CoronaVac adlı koronavirüs aşısının Türkiye'de devam eden Faz-3 çalışması sona erdi.

Çalışmaya gönüllü olarak katılanlara gerçek aşı olup olmadıklarına yönelik bilgi mesajı gönderildi. Gönüllülerin 1 yıl süreyle takip edileceği söylendi. Gerçek aşı olmayanlar ise deneye katılma sırasına göre gerçek aşı olmak için çağrılacak.

Faz-3 çalışmaları sonucunda aşının sağladığı koruyuculuk oranı henüz bilinmiyor.

Ara sonuçlarda yüzde 91 olarak açıklanmıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Aralık'ta çalışmalar devam ederken yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşının koruyuculuğu yüzde 91..25 oranında. Bu erken dönem ve bu giderek artacak. Çünkü normalde 40 enfekte olan kişi olduğunda açıklamayı düşündüğümüz bir durumdu. Şu an 29 kişi söz konusu, o nedenle 40 kişi enfekte olduğu döneme kadar bu çalışma devam ediyor olacak. Ve giderek bu oranın daha da yukarı doğru çıkacağını söyleyebiliriz."

Türkiye'de uygulanmaya 14 Ocak'ta başladı

Sağlık Bakanlığı, Çin'den alınan koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yaygın uygulamasına 14 Ocak'ta başladı.

İlk olarak sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerindekilere, sırasıyla 90, 85 ve 80 yaş üzerindekilere, eczane çalışanlarına aşı yapıldı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilere göre yaklaşık olarak Türkiye'de 1 milyon 400 bin kişi aşı oldu.