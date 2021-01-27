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    Erdoğan: Tek vaatleri Tayyip Erdoğan'ı indirmek olan bir muhalefete bu millet iktidarı vermez

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101271043669125-erdogan-tek-vaatleri-tayyip-erdogani-indirmek-olan-bir-muhalefete-bu-millet-iktidari-vermez/

    Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tek vaatleri Tayyip Erdoğan’ı indirmek olan bir muhalefete bu millet iktidarı vermez" dedi. Erdoğan, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, "Sabrın varsa Haziran 2023'e kadar kapıda bekleyeceksin" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

    Erdoğan, "Ülkesine ve milletine karşı sorumluluk hisseden herkesten tek beklentimiz kendi üzerine düşen görevleri hakkıyla ifa etmesidir" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Görevlerimizi hakkıyla yerine getirdiğimizde, ne ülkemizin önünde ne Cumhur İttifakı'nın önünde ne AK Parti’nin önünde durabilecek bir güç tanımıyoruz. AK Parti Grubu, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile birlikte Meclis'in lokomotifidir, dinamosudur. Biz çok çalışırsak, Meclis de çok üretir. Biz işleri rölantiye alırsak, Meclis çok daha az verimle faaliyet yürütür."

    Erdoğan, "Yakında, hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz yeni reform paketlerini Meclisimizin takdirine sunmaya başlayacağız. Milletimizle paylaştığımızda, bu reform tekliflerinin ülkemizi 2023'e ve daha sonrasına taşıyacak çok köklü ve önemli düzenlemeler içerdiği görülecektir" dedi.

    "Bizden başka hizmet müktesebatı ortaya koyabilen de gelecek vizyonu tasarlayan da yok. Tek vaatleri Tayyip Erdoğan’ı indirmek olan bir muhalefete, bu millet iktidarı vermez" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

    'Hastanelerde rehin kalan ölülerimiz vardı'

    - CHP yöneticileri, kendi içlerinde yaşanan taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık skandallarının üzerini örtmek için hem bize, hem milletimize olan hakaretlerinin dozunu sürekli artırmaya başladı. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış misali, milletimizin önüne çıkıp özeleştiri yapacak, özür dileyecek, içlerindeki tecavüzcülerden, tacizcilerden, hırsızlardan hesap soracak yerde, işi pişkinliğe vuruyorlar.

    -Halkçılık diyerek kendilerini halkın içinde, bizi de güya saraylarda sefa süren olarak göstermeye çalışmıyorlar mı, burası sözün bittiği yere dönüşüyor.

    - Karşımızdaki zat, sanayiyi, teknolojiyi, tarımı, ticareti, ihracatı, finansı, devletin kurumlarının ve özel sektörün nasıl işlediğini bilmez. Çünkü bunların işi bilgiyle değil, sadece ellerine tutuşturulan kağıtlar ve kulaklarına üflenen suflelerledir.

    - Aslında bunlara göre, milletin kendilerine oy vermeyen yüzde 75'inin tamamı militan. Bu hastalıklı zihniyete göre, CHP'ye oy vermeyen hiç kimse onur, şeref, namus sahibi olma hakkına da sahip değildir. Bu zihniyeti ve sergilediği pespayeliği Türkiye'nin son dönemdeki imtihanı olarak görüyoruz. Nice imtihanları başarıyla atlatan, nice engelleri ezip geçen, nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan milletimiz, elbette ilk seçimde bunlara da bir güzellik yapacaktır.

    'Sabrın varsa Haziran 2023'e kadar kapıda bekleyeceksin'

    - Bay Kemal'in SSK'nın başında bulunduğu dönemde hastanelerde rehin kalan ölülerimiz vardı, ama Z kuşağı bunları bilmiyor. Bunları gençlerimize hatırlatmalıyız.

    - Bu devletin hiçbir memuru, bu ülkenin hiçbir evladı CHP’nin hastalıklı zihniyetinin şamar oğlanı değildir.

    - Erken seçim diyorlar. Sabrın varsa Haziran 2023’e kadar kapıda bekleyeceksin. Bizim daha yapacak çok işimiz var.

    - CHP’nin başındaki zata ve şürekasına cevap vermek için harcadığımız her nefesi israf olarak görüyoruz.

    - Milletimiz, mahalle yanarken kendi kısır hesaplarının peşinde koşanların defterini kökten dürene kadar, bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

    - İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi bence bu ülkenin yargısı var. Kendilerine 'militan' diye hakaret eden bu zata, bütün bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile.

    - Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız.

    - Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız.

    Etiketler:
    Ekonomi, Türkiye, Erken seçim, Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Recep Tayyip Erdoğan, TBMM
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