Kaftancıoğlu sözlükle yanıt verdi: Militan olduğum doğrudur

Partimin militanı olduğum doğrudur. İktidara tavsiyem, ülkeye demokrasi, adalet getirmek ve yoksulluğu bitirmek için çaba gösteren CHP militanlarıyla uğraşacaklarına terör örgütü militanlarıyla ilgilenmeleridir



Militan olmak değil hangi amaçta militanlık edildiğidir önemli olan! pic.twitter.com/gjuJNc6uQN