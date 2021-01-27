Kaftancıoğlu sözlükle yanıt verdi: Militan olduğum doğrudur

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti ve MHP'li yöneticilerinin kendisine yönelttiği 'militan' eleştirilerine kişisel Twitter hesabında yanıt verdi.
'Militan' kelimesinin sözlükteki tanımını paylaşan Kaftancıoğlu, şunları söyledi:
- "Partimin militanı olduğum doğrudur. İktidara tavsiyem, ülkeye demokrasi, adalet getirmek ve yoksulluğu bitirmek için çaba gösteren CHP militanlarıyla uğraşacaklarına terör örgütü militanlarıyla ilgilenmeleridir. Militan olmak değil hangi amaçta militanlık edildiğidir önemli olan."
Partimin militanı olduğum doğrudur. İktidara tavsiyem, ülkeye demokrasi, adalet getirmek ve yoksulluğu bitirmek için çaba gösteren CHP militanlarıyla uğraşacaklarına terör örgütü militanlarıyla ilgilenmeleridir— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) January 27, 2021
Militan olmak değil hangi amaçta militanlık edildiğidir önemli olan! pic.twitter.com/gjuJNc6uQN
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)