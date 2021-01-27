Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a: Dost acı söyler, biz sizi incitmek için söylemiyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyareti ile başlayan 'Cumhur İttifakı'na katılabilecekleri' yönündeki haberlerle ilgili olarak Karamollaoğlu, "İttifak konusu ancak seçim sathı mahalline girildiği zaman konuşulacak bir konudur. Saadet Partisi şahısları değil, ilkeleri konuşur" dedi.
Gazete Duvar'ın haberine göre Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
- Türkiye’de adalet, ekonomi ve demokrasi deforme oldu! Biz, bu iktidarın Türkiye’de reform yapabilecek moral ve motivasyonunu artık kaybettiğini düşünüyoruz. Adalette reforma ihtiyaç var ama bu reform önce vicdanlarda ve tavırlarda yapılmalıdır. Ekonomide de ciddi bir reforma ihtiyacımız var. Perişan olan ekonomi, sil baştan reform edilmelidir. Parayı, betona, asfalta, demire vermekten vazgeçmez üretime dönük yatırımlara yönelmezsek bu reformlar bizi hiçbir zaman güçlendirmez. Demokraside de mutlaka reform yapılmalıdır. Türkiye, kontrol edilmeyen Başkanlık sisteminden mutlaka kurtulmalıdır.
'Bu kadar farklılıkların olduğu bir ortamda, dostluklara daha çok ihtiyaç var'
- Bu kadar farklılıkların olduğu bir ortamda, dostluklara daha çok ihtiyaç var ama unutulmamalıdır ki dost acı söyler. Sayın Erdoğan’a çağrım. Biz sizi incitmek için değil, yanlışların ortadan kalkması için acı söylüyoruz. Gerçek dostlar birbirinin hatasının üstünü örten değil, uyarıda bulunup hatırlatma yapanlardır. Çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. İttifak konusu ancak seçim sathı mahalline girildiği zaman konuşulacak bir konudur. Saadet Partisi şahısları değil, ilkeleri konuşur. İttifak konusunda da zamanı geldiğinde bu ilkeler çerçevesinde karar veririz.
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