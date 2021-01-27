Kayıt
16:22 27 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    bebek pudrası

    Bebek pudrasında kanser yapıcı asbest bulundu

    Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 22
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1043672241_0:0:2001:1126_1200x675_80_0_0_19ddc15fa8bf64104ea43589dbe0aead.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101271043672388-bebek-pudrasinda-kanser-yapici-asbest-bulundu/

    Asbest Söküm Uzmanları Derneği'nin (ASUD) piyasada satılan 21 talk pudrası (bebek pudrası) numunesi üzerinde yaptırdığı analiz sonucunda 5'inde kanser yapıcı asbeste rastlandı. Dernek Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, makyaj ürünlerine yönelik de aynı çalışmanın yapılıp makyaj malzemelerini de tarayacaklarını söyledi

    Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) tarafından piyasada satılan 15'i yerli, 6'sı ithal talk pudralarından 21 numune toplanarak analiz yapıldı.

    Yapılan analizlerde 5 numunede, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 'kesin kanserojen' olarak tanımlanan asbeste rastlandı.

    'Aşınmaya dayanıklı lifsi katil bir toz'

    DHA'da yer alan habere göre ASUD Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, incelenen numunelerle ilgili değerlendirmede bulundu. Ensari, asbestin doğada bulunan ısıya, kimyasala, aşınmaya dayanıklı lifsi katil bir toz olduğunu söyledi.

    Ensari, asbestin yapı sektörü başta olmak üzere otomotiv, tekstil, sanayi, yalıtım ürünleri, kozmetik, ilaç sanayi olmak üzere 3 binden fazla kullanım alanı olduğunu belirtti.

    '2 yıl önce 4 numunede bulmuştuk'

    Ensari, 2 yıl önce 20 numune topladıklarını ve 4'ünde asbest bulduklarını hatırlatarak, "Bu pudraların halen satıldığını görünce bu çalışmayı yenilemek istedik. Çeşitli mağazalar, marketler, eczaneler, parfümeri mağazaları, kozmetikçilerden toplam 21 ürünü analize gönderdik. Dünyanın hiçbir ülkesinde aynı anda 21 adet numune analize gönderilmemiştir. Bizim yaptığımız çalışma bir ilktir. 21 numunenin 5'inde 'tremolit asbest' bulduk. Bu da demek oluyor ki her 4 bebek pudrasının 1'inde kanser yapıcı asbeste rastladık. Tremolit asbest daha tehlikeli olan amfibol grubunun üyesi" dedi.

    'Ürünlerde asbest içermez yazılmalı'

    İnceledikleri 21 numunenin hiçbirinde 'asbest içermez' yazmadığını ifade eden Ensari, şunları söyledi:

    "Dernek olarak bu konuda gerek üretici firmaların Ar-Ge gruplarına gerekse devletimizin ilgili organlarına her türlü desteğe hazırız. Yeter ki insanlarımız asbeste maruz kalmasınlar. Analizlerimiz yurt dışı testlerinden de başarıyla geçen akreditasyonlu laboratuvarda yapıldı. Hem titizlik hem hassasiyet hem de gizlilik ilkelerinde çalışmayı yürüttük. Tüketicilerimiz ürünlerde 'asbest içermez'i istesinler.
    Tüketici bunu isterse üreticiler buna doğru önlem alacaklardır. 'A' markasında bugün çıkmadı diye 6 ay sonra gelen partideki üründe çıkmama garantisi yok. Talk yatakları asbestle beraber oluyor ve bu asbest lifleri talka bulaşıyor. Dolayısıyla bu talk ürünleri işleme girmeden analizden geçmesi gerekir. Dünyada temiz talk yatakları olan ülkeler var. Ülkemizde de var ama daha çok yurt dışından ithal geliyor. Çözülmeyecek konu değildir. Kirli talkları üretime dahil etmemelerini öneriyoruz."

    'Makyaj ürünlerini de tarayacağız'

    Daha önceki çalışmalarda makyaj ürünlerinde de asbeste rastlanıldığını anlatan Ensari, "Hatta yurt dışında ünlü markalar talkı üretimlerinden çekeceklerini açıkladılar. Dolayısıyla talk kullanıldığı sürece asbest riski devam eder. Göz farlarında, fondötenler, kapatıcılar, makyaj pudrasında bundan önceki çalışmalarda asbest bulundu. Bu sene için planlarımızda var. Nasıl bebek pudrasına yaptıysak piyasadaki makyaj ürünlerini de tarayacağız. Toprak kaplar, güveç kaplarında daha önce analiz yaptık, bunlarda da asbest bulduk. Coğrafyası asbest yataklarına yakın yörelerdeki topraklardan yapılan kaplarda maalesef asbeste rastladık" dedi.

    'İlgili bakanlıkları ziyaret edeceğiz'

    Ensari, 2010 yılından beri asbestin üretimi, ithalatı ve çıkarılmasının yasak olduğunu kaydederek, "Fakat farklı yollardan ülkemize giriyor. Bu konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'nı, Sağlık Bakanlığı'nı ziyaret ettim, rapor sundum. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzden bir randevu talep ettim. Görüşeceğiz, kendilerine durumu izah edeceğiz. Bu taramalar çok farklı yerlerden de yapılsın. Amacımız tüketicinin temiz ürün kullanması" diye konuştu.

    Etiketler:
    asbest, Makyaj, Mehmet Şeyhmus Ensari, Bebek pudrası, pudra, Bebek, Kanser, Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza atan Kobe Bryant'ın, ölümünün üstünden bir yıl geçti.
    Kobe Bryant'ın ölümünün 1. yıl dönümünde Vanessa Bryant: Bebeğimi ve Kob-Kob'u çok özledim
    Karikatür
    Blinken: Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak S-400 edinmesi kabul edilemez
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet