Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Erzincan'da merkez Demirkent beldesi Osmanlı Mahallesi'nde 41 yaşındaki polis memuru Mehmet Ufuk Ç. ile 43 yaşındaki öğretmen eşi Özlem Ç.'den haber alamayan yakınları meraklanınca durumu polise bildirip, evlerine gitti. Polis ekipleri kapıyı açıp eve girdi.

Arkadaşları, çifti mutfakta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kombinin borusu çıkmış

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede kombi borusunun çıkmış olduğu gözlendi. Evde yapılan incelemenin ardından Mehmet Ufuk Ç. ve Özlem Ç.'nin cansız bedenleri, Mengücek Gaçi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek

Çocukları olmadığı öğrenilen çiftin, doğalgaz zehirlenmesi nedeniyle öldüğü sanılıyor. Mehmet Ufuk Ç. ve Özlem Ç.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.