Diyanet'ten 'Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlandığı' iddiasına yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek’in Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi’nde hazırlandığına dair iddiasının asılsız olduğu belirtilerek, kendisi hakkında yasal yollara başvurulacağı kaydedildi pic.twitter.com/fUiod6CajI