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    Otobüs ve minibüs şoförlerinin kavgası

    Otobüs ve minibüs şoförlerinin kavgasında yaralanan dernek başkanı: Kanun bize 'Haklısınız' dedi

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101271043673022-otobus-ve-minibus-soforlerinin-kavgasinda-yaralanan-dernek-baskani-kanun-bize-haklisiniz-dedi/

    Bartın'da özel halk otobüsü şoförleri ile minibüs şoförleri arasında dün çıkan kavgada gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı. Yaralanan dernek başkanı, "Bunların derdi minibüsçüler ile otobüsçüler birbirini yesin, biz ortada parayı götürelim. Ben de mahkemeye verdim. Kanun bize 'Haklısınız" dedi. Dün de bizi darp ettiler" diye konuştu.

    Bartın Özel Halk Otobüsleri Şoförleri Kooperatifi'ne üye şoförler ile Esenyurt Minibüsçüler Kooperatifi üyesi şoförler arasında hat ve yolcu alma konusunda yaşanan anlaşmazlık, mahkemeye taşındı.

    Hukuksal süreçte mahkeme yürütmeyi durdurma kararı alınca özel halk otobüsü şoförleri, dün öğle saatlerinde durakta bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı.

    Açıklamanın ardından şoförler, Esenyurt minibüs duraklarına doğru gitti. Kemerköprü mevkiinde taraflar karşı karşıya gelince kavga çıktı.

    Polis ekipleri kavgaya biber gazıyla müdahale ederken, Esenyurt Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Ali Öztürk ile Başkan Yardımcısı Bahattin Arslanoğlu yaralandı. Hastaneye kaldırılan başkan ve yardımcısı, tedavilerinin ardından darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 11 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.

    'Sorunun çözülmesini istedik'

    Bartın Özel Halk Otobüsleri Şoförleri Kooperatifi Başkanı Zekai Özdemir, olaya ilişkin şunları söyledi:

    "Dün Kemer meydanında demokratik haklarını kullanmak için toplanmak istendi. Sonrasında Esenyurt minibüsçüleri tarafından bizlere sözlü saldırıdan sonra bu gelişmeler yaşandı. Şimdi bu olay 2012 yılından beri devam ediyor. Bartın Üniversitesi'nin kurulmasıyla o hattın mücavir alanın içine alınmasıyla sonrasında mücavir alandan çıktı. Yeniden mücavir alana girdi. Biz bu konuyu Bartın Valiliği'ne bildirdik, sorunun çözülmesini istedik. Ancak hiçbir noktaya ulaşamadık. Hatta o minibüsçü arkadaşlarımızdan 2 kişi bizlere katıldı." 

    'Arkadaşlarımız demokratik bir haklarını kullanmak istemiş, karşı taraftan taciz olmuş'

    Konuyla ilgili dilekçe verdiklerini ve kanunlara uygun davrandıklarını ifade eden Özdemir, "Arkadaşları diyorlar ki bu iş kanunsuz, bu ülkede çoğu minibüsçü bu şekilde çalışıyor. Geçen burada bulunan 26 minibüsçüyü mahkemeye verdiler, mahkeme sonucunda, yürütmeyi durdurma kararı alındı. Belediye yeniden ihale açtı. Bu ihale şartnamesi bizim dışımızda olan bir durum. Şimdiki yapılan 26 araba çalışmaya başlayacaktık. Yine mahkeme iptal etti. Bizim işimiz gücümüz var biz mahkemeyle mi uğraşalım. Biz bu konuda binlerce kez dilekçe verdik. Biz buradan 3 kalem yolcu çekiyoruz. Biz kanunlara uygun davranıyoruz. Yani arkadaşlarımız demokratik bir haklarını kullanmak istemiş, karşı taraftan taciz olmuş, yaşananlar bu şekildedir" dedi.

    'Bunların derdi minibüsçüler ile otobüsçüler birbirini yesin'

    Esenyurt Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Ali Öztürk ise "Biz mahkemeye verdik. Her gün ceza üstüne ceza yedik. Bunların ben başkanının yanına 3 sefer gittim. Hatta 'Mahkemeye vereceğim' diye uyardım. Ben burada benim arabalarım burada ceza yiyecek. Ben senin hattına girmedim. Sen benim hattıma girdin. Bunların derdi minibüsçüler ile otobüsçüler birbirini yesin, biz ortada parayı götürelim. Ben de mahkemeye verdim. Kanun bize 'Haklısınız' dedi. Dün de bizi darp ettiler. Bize 10 kişi saldırdı. Hepsinden şikayetçi olduk. Bu can bu bedenden bitinceye kadar hakkımı sonuna kadar savunacağım. Bu işin sonuna kadar gideceğim" diye konuştu.

    'Biz adaletten hiç ayrılmayacağız'

    Kavga sırasında kaburgalarının kırıldığını söyleyen Esenyurt Minibüsçüler Kooperatifi Başkan Yardımcısı Bahattin Arslanoğlu da "Şimdi dün bize ne olduğunu anlayamadık. Bize eşkıya gibi saldırdılar. Adamların tek düşüncesi bizleri açtığımız idari davadan vazgeçirmek, biz adaletten hiç ayrılmayacağız. Biz de rapor aldık. Şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Bahattin Arslanoğlu, Ali Öztürk, Esenyurt Minibüsçüler Kooperatifi, Şoför, Mahkeme, Dolmuş, Otobüs, Bartın
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