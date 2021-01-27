AK Partili Kaya: İl başkanlığına adaylığımı açıklamam sürekli engelleniyor, Erdoğan'ın hamalı olacağım

Metin Kaya isimli vatandaş, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı için aday olmak istediğini ancak açıklamasının sürekli engellendiğini söyledi. Kaya, "Ben sadece ihale alma mekanizmasında yokum. AK Parti'nin hamal kısmındayım. Recep Tayyip Erdoğan'ın hamalı olacağım" dedi.

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı için adaylığını koymak isteyen Trabzon İli Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Kaya, geçen kasım ayında bir otelde basın toplantısı düzenleyerek aday olduğunu açıklamak istedi.

Emniyet müdürlüğü ekipleri ise, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri ihlal ettiği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 'kapalı alanda toplantı yapılamaz' kuralına uymadığı gerekçesiyle basın toplantısına izin vermedi. Kısa bir konuşma yaparak adaylığını açıklayan Kaya hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre Kaya, dün adaylık süreciyle alakalı Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenlemek istedi. Bu kez de basın toplantısı valilik tarafından iptal edildi. Bunun üzerine cemiyet önünde açıklama yapan Kaya, "Aday olduğumu bir türlü açıklayamıyorum. Bugün basın toplantısı yapacağım cemiyette basın toplantısı yapmama izin vermediler. Oysa yine derneklere bağlı olan AK Parti il binasında 100 kişiyle toplantı yaptı. Sürekli bir engelleme var. Kimden korkuyorsunuz. Benim arkamda vekiller yok, bakanlar yok. Ben neden sokak ortasında toplantı yapayım. En lüks oteli seçtim engellendim, burada engellendim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçime kadar bir arkadaşlarını görevlendirdiğini dile getiren Kaya, şunları söyledi:

"Seçim varsa ben adayım. Cumhurbaşkanımız bir aday belirledi, seçime kadar bir arkadaşı görevlendirdi. Olayın aslı bu. Her şeye rağmen ben adayım. Ne yaparsanız yapın ben adayım. Ta ki Cumhurbaşkanımız çıkıp 'Ben bu arkadaşı atadım' diyene kadar adayım. Benim arkamda kimse yok.

'Ben sadece ihale alma mekanizmasında yokum, AK Parti'nin hamal kısmındayım'