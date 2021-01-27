Kayıt
17:57 27 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    AK Partili Kaya: İl başkanlığına adaylığımı açıklamam sürekli engelleniyor, Erdoğan'ın hamalı olacağım

    © Fotoğraf : Sözcü gazetesi
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1043673540_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_b504e576dc013fc92b615d35afe1af86.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101271043673574-ak-partili-kaya-il-baskanligina-adayligimi-aciklamam-surekli-engelleniyor-erdoganin-hamali-olacagim/

    Metin Kaya isimli vatandaş, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı için aday olmak istediğini ancak açıklamasının sürekli engellendiğini söyledi. Kaya, "Ben sadece ihale alma mekanizmasında yokum. AK Parti'nin hamal kısmındayım. Recep Tayyip Erdoğan'ın hamalı olacağım" dedi.

    AK Parti Trabzon İl Başkanlığı için adaylığını koymak isteyen Trabzon İli Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Kaya, geçen kasım ayında bir otelde basın toplantısı düzenleyerek aday olduğunu açıklamak istedi.

    Emniyet müdürlüğü ekipleri ise, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri ihlal ettiği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 'kapalı alanda toplantı yapılamaz' kuralına uymadığı gerekçesiyle basın toplantısına izin vermedi. Kısa bir konuşma yaparak adaylığını açıklayan Kaya hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

    Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre Kaya, dün adaylık süreciyle alakalı Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenlemek istedi. Bu kez de basın toplantısı valilik tarafından iptal edildi. Bunun üzerine cemiyet önünde açıklama yapan Kaya, "Aday olduğumu bir türlü açıklayamıyorum. Bugün basın toplantısı yapacağım cemiyette basın toplantısı yapmama izin vermediler. Oysa yine derneklere bağlı olan AK Parti il binasında 100 kişiyle toplantı yaptı. Sürekli bir engelleme var. Kimden korkuyorsunuz. Benim arkamda vekiller yok, bakanlar yok. Ben neden sokak ortasında toplantı yapayım. En lüks oteli seçtim engellendim, burada engellendim" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçime kadar bir arkadaşlarını görevlendirdiğini dile getiren Kaya, şunları söyledi:

    • "Seçim varsa ben adayım. Cumhurbaşkanımız bir aday belirledi, seçime kadar bir arkadaşı görevlendirdi. Olayın aslı bu. Her şeye rağmen ben adayım. Ne yaparsanız yapın ben adayım. Ta ki Cumhurbaşkanımız çıkıp 'Ben bu arkadaşı atadım' diyene kadar adayım. Benim arkamda kimse yok.

    'Ben sadece ihale alma mekanizmasında yokum, AK Parti'nin hamal kısmındayım'

    • Seçim var, neden korkuyorsunuz? İl, ilçeler elinizde neden bu korkunuz? Bunu yaptıkça insanları nefretle dolduruyorsunuz. Bir şehrin valisi bunu yapmaz. İktidar partisinin başkan adayıyım. Peşime polis takmak ne demek. Hizmet vereceksiniz. Emniyet güçlerini bizim refahımız için kullanacaksınız. Cumhurbaşkanımız her seferinde 'Metal yorgunluk var' diyor, bana mı diyor? Size diyor. Cesur olun korkmayın. Basından korktuğunuz kadar Allah'tan korkun.
    • Delege sayısı 500, elimde 242 delege imzası var. Ben sadece ihale alma mekanizmasında yokum. AK Parti'nin hamal kısmındayım. Recep Tayyip Erdoğan'ın hamalı olacağım. O olmazsa evinizden çıkmaya cesaret edemezsiniz. Ben sizin yüzünüzden yönetim listemi açıklayamıyorum. Herkesi tehdit ediyorsunuz. Erdoğan direkt veya dolaylı yoldan 'Çekil' demediği sürece varım."
    Etiketler:
    engelleme, Cumhurbaşkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, adaylık, Trabzon, AK Parti, Metin Kaya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza atan Kobe Bryant'ın, ölümünün üstünden bir yıl geçti.
    Kobe Bryant'ın ölümünün 1. yıl dönümünde Vanessa Bryant: Bebeğimi ve Kob-Kob'u çok özledim
    Karikatür
    Blinken: Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak S-400 edinmesi kabul edilemez
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet