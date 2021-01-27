Rasim Ozan Kütahyalı'nın 32. Gün programında Orhan Pamuk'a soru sorduğu video ortaya çıktı

Köşe yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın 32. Gün programında Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a oryantalizmle ilgili soru yönelttiği video ortaya çıktı. Bu video, sosyal medyada gündem oldu.

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a soru sorduğu video, 32. Gün programının arşivinden yayınlandı.

Kütahyalı da söz konusu videoyu kişisel Twitter hesabında "O dönem Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Tayyip Erdoğan yasaklı siyasetçi. Orhan Pamuk’a oryantalizm meselesini soruyorum. Edward Said henüz hayatta o zaman" notuyla paylaştı.

2 dakika 18 saniyelik video için "Dikkatli izleyin" diyen Kütahyalı, o günün detaylarını da ayrıca yazacağını söyledi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın 32. Gün programında Orhan Pamuk'a soru sorduğu video ortaya çıktıhttps://t.co/89LRc6QcDl pic.twitter.com/N1gW7eiAKd — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 27, 2021

Aynı programda Mehmet Ali Birand, konuk öğrencilere “Aranızda Kopenhag kriterlerini bilen var mı?” diye soruyor. Kütahyalı da söz alarak buna "Şahsen kriterlerin ülkemizde uygulanması gerektiğini düşünüyorum" yanıtını veriyor.

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