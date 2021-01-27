Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı: 'Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanlığı konusu ele alındı'

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. "Toplantıda, Kurul üyeleri, Batı toplumlarında yükselişe geçen yabancı ve İslam düşmanlığı konusunu ele almışlar, İslam dünyasının içinde bulunduğu durum üzerine değerlendirmelerde bulunmuşlardır" ifadesiyle başlayan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
- "Sayın Cumhurbaşkanımız, toplantıda, Batı’nın uzunca bir süre arkasına saklandığı demokrasi, özgürlük, insan hakları makyajı döküldükçe, ırkçı, ayrımcı, barbar ve vandal yüzün kendini belli etmeye başladığını ifade etmiştir.
- Myanmar’dan Doğu Türkistan’a, Balkanlar ve Kafkaslardan Filistin’e kadar farklı coğrafyalarda da Müslümanlara yönelik katliam, zulüm, baskı, işgal ve fanatizm uygulamalarının görüldüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, en vahim ve iç acıtıcı sahnelere de İslam coğrafyasında şahitlik edildiğini dile getirmiştir.
- Kurul üyeleri, İslam dünyasının iç çekişmelerinden kurtarılıp birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi ve dinin özünden neşet etmeyen arkası karanlık yapılarla mücadele hususları üzerine fikir teatisinde bulunmuşlardır."
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