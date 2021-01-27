Bakan Koca: Vaka sayısında yüzde 80'e varan hızlı bir düşüş sağlandı ancak bu düşüş yavaşladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu ile gerçekleştirilen toplantı sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80'e varan hızlı bir düşüş sağlandığını ancak bu düşüşün yavaşladığını belirten Koca, yarından itibaren 75 yaş üzeri kişilerin randevu alarak aşı olabileceğini açıkladı.