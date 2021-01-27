Bakan Koca: Vaka sayısında yüzde 80'e varan hızlı bir düşüş sağlandı ancak bu düşüş yavaşladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu sonrası açıklamasından detaylar şöyle:
- "Bilim Kurulumuzun önerisiyle yarından itibaren 75 yaş üzeri büyüklerimiz randevu alarak aşı olabilecekler. Büyüklerimizi daha iyi koruyabilecegiz.
- Alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80’e varan hızlı bir düşüş sağlandı. Ancak bütün çabalarımıza rağmen bu düşüş yavaşladı.
- Salgının tüm dünyaya bir kişiden yayıldığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Salgın süresince zorlu bir mücadele verdik ve tüm milletimiz çok yoruldu. Bu emeklerin karşılığını almaya çok yaklaştığımız ortadadır.
- Dünyada artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır.
- Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir, temkini elden bırakmamalıyız."
Sağlık Bakanı, Twitter üzerinden Bilim Kurulu'nun basın açıklamasını da paylaştı.
Bilim Kurulumuzda aşı programını ve öncelikli grupların durumunu değerlendirdik. Mutasyonun salgının seyrine etkisi ve salgının ülkemizdeki seyri gündemimizdeydi. pic.twitter.com/vQj0QK0d2u— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 27, 2021
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