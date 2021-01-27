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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile Dışişleri Bakanlığı’nda görüştü.

    Çavuşoğlu: Yunanistan ile tekrar görüşmelerin başlaması önemliydi, arzumuz devam etmesi

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    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri, yeni adıyla "istişari görüşmeler" diye nitelendirerek görüşmelerin 61. turunun son derece olumlu bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

    Çavuşoğlu ile İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney, Bakanlıktaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

    Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelere ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Beş yıldır yapılamayan 'istişari görüşmeler', eski adıyla 'istikşafi görüşmeler' pazartesi günü İstanbul'da gerçekleşti. Bu toplantıda, fotoğrafta da gördünüz, heyetlerimiz bulundu her iki taraftan da. Arkadaşlarımız daha sonra bize anlattılar, son derece olumlu bir ortamda toplantı gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

    'Yunanistan ile tekrar görüşmelerin başlaması önemliydi'

    Çavuşoğlu, toplantının 61. turunun gerçekleştiğini hatırlatarak "60 turda görüşülen konuları arkadaşlarımız gözden geçirdi. Daha önce ne görüşüldüyse, bunlar bu toplantıda da görüşüldü. Tabii bir toplantıda bir veya sorunların hepsinin çözülmesi beklenmez. Tekrar başlaması önemliydi ve tabii, ev sahipliği sırası şimdi Yunanistan'da. En kısa zamanda tarih de belirlenecek, bir sonraki toplantı Yunanistan'da gerçekleşecek. Bunun devam etmesi tabii, bizim arzumuz." değerlendirmesinde bulundu.

    İki ülkenin anlaşamadığı konuların eskiden beri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bunların nasıl çözüleceği konusunda istişarelerde bulunmak iki komşu arasında en azından tansiyonun şimdilik düşmesine ve de belki ileride bu sorunlara kalıcı çözüm bulma konusunda faydalı olacaktır." dedi.

    Çavuşoğlu, Türkiye'nin başından beri bu toplantılara katıldığını ve iki ülke arasında son dönemdeki gerilimlerden önce de 5 yıldır yapılmayan bu toplantının düzenlenmesi için teklifte bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

    "Ayrıca diğer mekanizmaların da toplanması önemli. Örneğin askerler arasında güven artırıcı önlemler toplantılarının tekrar başlaması. Daha önce açıklayamadığımız ortak eylem planında iki dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişarelerin de başlaması öngörülüyordu. Önümüzdeki süreçte daha önce de söyledim, biz her zaman görüşmeye hazırız. (Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos) Dendias'la bir görüşme, Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman dediği gibi daha önce de görüştükleri gibi (Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis'le daha önce görüşmüştü, yine görüşmeye hazırız. Yeter ki karşılıklı olarak olumlu adımlar atalım. Tabii Yunanistan'ın da aynı zamanda provokasyonlardan vazgeçmesi gerekiyor ki, AB ziyaretimde ve bugünkü görüşmelerde onlardan bazı örnekler verdim. Bunun kimseye bir faydası yok. Bizim olumlu gündeme devam etmemiz gerekiyor."

     

    Bölgesel konular

    Bölgesel konuları da değerlendirdiklerini, İran ve nükleer anlaşmaya dönülmesi konusunu da ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Geçmişte olduğu gibi Türkiye bu sürece elinden gelen desteği, katkıyı verecektir." dedi.

    Çavuşoğlu, Suriye ve Libya'daki son gelişmeler hakkında da konuştuklarını ve tek çözümün siyasi çözüm olduğunu belirtti.

    Türkiye'nin, Suriye'ye ilişkin, Cenevre'de devam eden anayasa komisyonu toplantılarına dair süreci desteklediğini belirten Çavuşoğlu, Libya'da devam eden siyasi sürece ve muhtemel seçim sürecine ilişkin tüm çabaları ve Birleşmiş Milletler'in (BM) çabalarını güçlü bir şekilde desteklediklerini vurguladı.

    Çavuşoğlu, Ortadoğu konusunda, Filistin-İsrail barış süreci hakkında da iki ülkenin görüşlerinin en başından beri tamamen örtüştüğünü belirterek "İki devletli çözüm konusunda mevcut parametreler çerçevesinde biz bundan sonraki süreçte de bu iş birliğimizi ve çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu konuda neler yapabileceğimizi de bugün değerlendirdik." diye konuştu.

    Çavuşoğlu, AB konusunda atmosferin ve mesajların olumlu olduğunu ancak bu atmosferin somut adımlarla kalıcı hale getirilmesi gerektiğini belirterek İrlandalı mevkidaşına Doğu Akdeniz konusu ile Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmeler hakkında bilgi verdiğini de aktardı.

    İrlanda'yı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yeni geçici üyeleri arasına seçilmesinden dolayı tebrik eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin, İrlanda'nın üyeliğini desteklediğini ve üyelik sürecinde yürüteceği çalışmaları destekleyeceğini söyledi.

    Çavuşoğlu, "Özellikle Suriyeli göçmenlere insani yardımların ulaştırılması konusunda başından beri destek veren ve hassas olan İrlanda, yine BMGK çatısı altında da bu faaliyetlerini devam ettiriyor. Yarın da zaten (Coveney) bu yardımların Suriyelilere ulaştırılması konusunda sınırda aldığımız tedbirler ve uluslararası örgütlerle yaptığımız iş birliğini de yerinde görmüş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

    Mevkidaşıyla ikili ve bölgesel konuları, Türkiye-AB ilişkilerini samimi bir ortamda ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, görüşmelerine akşam yemeğinde de devam edeceklerini kaydetti.

    Etiketler:
    Simon Coveney, Mevlüt Çavuşoğlu, Mülteciler, Libya, Yunanistan, İstikşafi görüşmeler, İrlanda, Türkiye
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