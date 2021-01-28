Samsun'da sanayi sitesinde yangın

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motor yağı deposu ile bitişiğindeki mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle diğer iş yerlerine sıçradı. Yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangında mobilya atölyesi içinde bulunan 2 otomobil, ile diğer iş yerlerinin önündeki araçlar yandı. Yangın söndürme çalışması devam ediyor.