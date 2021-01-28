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    'Hoca caiz dedi' diyerek kızını istismar eden babaya iyi hal indirimi: 45 yerine 30 yıl hapis cezası

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    İstanbul’da 17 yaşındaki kızına “Hoca caiz dedi” diyerek istismarda bulunan Yılmaz Karadağ’a 45 yıl hapis cezası veren mahkeme, iyi hal indirimiyle cezayı 30 yıla indirdi. Avukat Ayten Bademci, iyi hal indirimine itiraz edeceklerini açıkladı.

    İstanbul Beykoz’da 17 yaşındaki kızına istismarda bulunan Yılmaz Karadağ’a 45 yıl hapis cezası veren mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 30 yıla indirdi. Karara tepki gösteren mağdur avukatı Ayten Bademci, iyi hal indirimi uygulanmasına itiraz edeceklerini açıkladı. Beykoz’da yaşanan aile dramını Cumhuriyet gündeme getirmişti. 

    İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen davanın karar duruşmasında, mütalaasını açıklayan savcı sanık Yılmaz Karadağ’ın çocuğuna cinsel istismar suçu işlediğine kanaat getirerek cezalandırılmasını istedi. Son sözleri sorulan Karadağ, suçlamayı kabul etmediğini dile getirerek, “Ölen eşimin ailesi bana iftira atıyor. Allah’a inancım olduğu için kızıma böyle bir şey yapmadım” dedi. 

    Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre, duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Karadağ’ın cinsel istismar suçunu zincirleme işlediğini belirterek 45 yıl hapis cezası verdi. Ancak heyet, sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışlarını gerekçe göstererek hapis cezasını 30 yıla indirdi.

    Avukat itiraz edecek

    Mağdurun avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Ayten Bademci, iyi hal indirimi uygulanmasına tepki göstererek “Duruşmada takım elbise giyerek geldiği için iyi hal indirimi uygulandı ve 30 yıl hapis cezası aldı. Ceza indirimine itiraz edeceğiz” dedi.

    'Hocadan izin aldım' demişti

    19 Mayıs 2020 tarihinde hasımının silahlı saldırısına uğrayan Yılmaz Karadağ, araya giren eşi G.K’nin kendisine siper olmasıyla hayatta kaldı. Eşi G.K’nin saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından kızına istismarda bulunduğu iddia edilen Karadağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

    Babasından şikayetçi olan mağdur kız çocuğu ilk duruşmada verdiği ifadede, “Boğazıma bıçak dayadı ve ilişkiye zorladı. Bana ‘Ben bu olayı hocalara sordum. Babanın kızına caiz olduğunu, ancak kızlık zarını bozmayacak şekilde ilişkiye girilmesi gerektiğini söylediler. Artık sen benim karımsın’ dedi” iddialarına bulunmuştu.

    Etiketler:
    Duruşma, Yargılama, Dini duyguları istismar, Cinsel istismar, çocuk istismarı, istismar
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