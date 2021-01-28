Ipsos Araştırma: Her 3 kişiden 1’i ekonominin kötüleşmesini bekliyor, 4 kişiden 3’üne göre de enflasyon artacak

Ipsos’un araştırmasına göre Türkiye'de 65 yaş üstünün hayattan beklentisi gençlerden yüksek. Ülkenin mevcut halinden memnun olanların oranı 65 yaş üstünde yüzde 35 iken bu oran 18-24 yaş aralığında yüzde 20’ye iniyor. Ayrıca her üç kişiden biri, “ekonomi daha kötüye gider” diyor. Her dört kişiden üçü ise enflasyonun artacağını düşünüyor.

Ipsos'un her yeni yıla başlarken tekrarladığı Türkiye Barometresi araştırmasının sonuncusu, gençlerin umutsuz olduğunu, diğer yaş gruplarına kıyasla beklentilerinin daha düşük olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre ne kadar gençsen beklentin de o kadar düşük.

Cumhuriyet'in aktardığına göre ülkenin mevcut durumundan memnun olanların oranı 65 yaş üstünde yüzde 35 iken bu oran 25-34 yaş aralığında yüzde 25’e, 18-24 yaş aralığında ise yüzde 20’ye iniyor.

Türkiye'nin gelecek birkaç ay içindeki seyrine ilişkin beklentilerin oranı ise yine 65 yaş üstünün yüksek iken (yüzde 35) gençlerde düşük (yüzde 17) kalıyor. Buna göre:

Ülkenin şu anki durumundan memnun olanların oranı 2018’de yüzde 32 iken 2019’da yüzde 24’e inmişti. 2020’de yüzde 30’a çıksa da 2018 oranları hâlâ yakalanamadı.

Ucuza yönelim arttı

Eğitim seviyesi düştükçe memnuniyet oranı artıyor.

Yurttaşa göre “ Türkiye’nin en önemli sorunu ” ekonomi ve Kovid-19 salgını. Her iki sorun da yüzde 45 ile başa baş geldi.

” ekonomi ve salgını. Her iki sorun da yüzde 45 ile başa baş geldi. Hanelerdeki tüketim ciro olarak yüzde 16.3 büyüdü fakat son iki yılın gerisinde kaldı.

Alışverişe gitme sıklığı yüzde 11 düştü. Alışveriş başında düşen harcama 2020’de yüzde 14.7 arttı.

Hijyen kaygısı ve ekonomik endişeler birleşince açık ürünlerin toplam harcamadan aldıkları pay azaldı, özellikle indirim marketlerinin öncülüğünde market markalı ürünlerin payı arttı.

Her üç kişiden biri, “ekonomi daha kötüye gider” diyor. Her dört kişiden üçü ise enflasyonun artacağını düşünüyor.

Kişisel olarak ekonomik beklentiler ise yüzde 35 ile “daha kötü olur”, yüzde 39 ile “aynı kalır” şeklinde cevaplandı.

'Ekonomi daha yıkıcı bir sorun olmaya başladı'

Ipsos Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sidar Gedik, “Bu resimden ekonominin giderek vatandaş için daha da yakıcı bir sorun olmaya başladığı sonucunu çıkarıyorum” dedi.