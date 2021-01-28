CHP’li Şimşek’e tehdit: Seni kurşun manyağı yaparız

CHP 22. dönem Milletvekili Berhan Şimşek "4 gündür 12-13 tane ölüm tehdidi var. Seni diyor; ‘Mermi manyağı değil, kurşun manyağı yaparım. Onun için bir tedbir alalım dedik, koruma talebinde bulunduk" dedi.

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, İçişleri Bakanlığı'nın hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, 13 kez ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

Sözcü'den Hakan Kaya'ya konuşan Şimşek, "4 gündür 12-13 tane ölüm tehdidi var. Seni diyor; ‘Mermi manyağı değil, kurşun manyağı yaparım. Seni şöyle yaparım, böyle yaparım' diyor. Onun için bir tedbir alalım dedik, koruma talebinde bulunduk" dedi. Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

'Silah taşımaktan utanırım ama mecburuz şimdi gideceğiz, silah alacağız'

"Ben milletvekili olduğum zaman 550 kişiydik. 7 kişiydi anımsadığım kadarıyla silaha müracaat etmemiş olanların sayısı. O kişilerden biri de bendim. Ben silah taşımaktan utanırım ama mecburuz şimdi gideceğiz, silah alacağız. Selçuk Özdağ'ın 8 ay önce silah ruhsatı gelmiş, başına bu hadise geldikten iki gün sonra göndermişler. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sayın Barış Atay, aylarca beklemiş silah ruhsatı gelmesini, Barış'ı da darp ettiler. Biz öldürmek için silah ruhsatına başvurmuyoruz, kendimizi korumak için başvuruyoruz. Ben kimseye kendimi öldürtmem."

Berhan Şimşek, katıldığı bir TV programında "Vali militan, kaymakam militan" ifadelerini kullanmıştı. Şimşek hakkında İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuştu.