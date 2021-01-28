Haber Global'deki tartışma programına katılan eski MHP’li yeni Demokrat Partili Cemal Enginyurt’un açıklamaları gündem oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırının 'haince' bir saldırı olduğunu ve Ülkücüler tarafından ‘organize olarak’ yapılmadığını belirten Enginyurt, moderatör Saynur Tezel'in "Ama MHP kınamadı" uyarısı üzerine şunları söyledi:

MHP Genel Başkanı üç yaşındaki çocuğa ayağa kalkıp üç düğmesini ilikleyecek kadar saygın ve beyefendi kimliği olan bir insan hiç kimseyi dövün demez. 3 Kasım sonrasında sayın Şahin Ankara'da gazeteci (Zafer Şahin) Yazılan çizilen, söylenen o kadar kötü sözler var ki... Sayın Şahin bir kişi dövüldü mü? Kavga edildi mi? Vuruldu mu? Hayır.

Kınamak… Kişi yapmadığı bir şeyden dolayı kınamaz. Şimdi Sabahattin Önkibar dayak yedi mesela… Kınamadım çünkü zaten fırsat bulsam ben döverdim…

Şimdi neyi kınamasını bekliyorsunuz. Canım adam yalan yanlış ne kadar iftira varsa söylemiş... Önüne gelene hakaret etmiş... Devlet Bahçeli'ye her türlü hakareti etmiş. Eee biri de denk gelmiş kitapçı dükkanında dövmüş... Vay efendim sen niye kınamadın?

MHP'den ihraç edilen Enginyurt: Önkibar'ın dayak yemesini kınamadım çünkü zaten fırsat bulsam ben döverdim https://t.co/o9CUuV1sIT pic.twitter.com/vEHOrJm0uO — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 28, 2021

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