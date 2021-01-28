Son yağışların etkisiyle İstanbul’da barajların doluluk oranı neredeyse yüzde 37’ye çıktı

İstanbul’da son zamanlarda etkili olan yağışlar barajların doluluk seviyesini yüzde 36.96’ya yükseltti. İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı, kar ve sağanak yağışlarla birlikte artmaya devam ediyor. Ocak ayında barajlardaki artış yüzde 18'e yaklaştı.

İSKİ verilerine göre, 28 Ocak itibarıyla Ömerli Barajı yüzde 39.95, Pabuçdere Barajı yüzde 13.04, Sazlıdere Barajı yüzde 16.04, Büyükçekmece Barajı yüzde 38.51, Alibey Barajı yüzde 48.74, Terkos Barajı yüzde 36.66, Kazandere Barajı yüzde 42.34, Elmalı Barajı yüzde 44.29, Darlık Barajı yüzde 52.60, Istrancalar Barajı ise yüzde 56.27 oranında dolu.