Saadet Partili Asiltürk: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nin kalkacağını kesin olarak ifade etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, AK Parti'den bazı yetkililerin kendisine gelerek, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması konusunu Erdoğan'a iletmelerini istediğini açıkladı. Asiltürk, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın da görüşü kalkması yönünde. Kaldırılacağını kendisi de kesin olarak ifade etti" dedi.