Saadet Partili Asiltürk: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nin kalkacağını kesin olarak ifade etti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu.
Asiltürk, "İstanbul Sözleşmesi konusunda tavrımız ne olmalı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bu sözleşmeyle ilgili olarak bana AK Parti'nin yetkili kişileri geldiler ve 'Bu sözleşmeyi biz de Cumhurbaşkanı da kesinlikle kaldırmak istiyor. Ama bizim içimizde de bazı sıkıntılar olduğu için lütfen bizi destekleyin' dediler. Ben de biliyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiğini, kesinlikle kalkacak. Kaldıracaklarını kendisi de kesin olarak ifade etti."
Erdoğan'ın ziyaret ettiği Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk: Cumhurbaşkanı, İstanbul Sözleşmesi'nin kalkacağını kesin olarak ifade etti https://t.co/kGv5qAJP5n pic.twitter.com/x0SAlqFrsP— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 28, 2021
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