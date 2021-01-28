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    Dericiler tepkili: Uçakta var, TOGG’da yok

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101281043679217-dericiler-tepkili-ucakta-var-toggda-yok/

    Türk deri sektörü, yerli ve milli üretim kapsamında olmasına karşın, yerli araba projesine dahil olamamaktan şikayetçi

    Birinci etapta yüzde 51 yerlilik oranı ile üretime başlayacak yerli arabada, 3 yıl içinde bu oranın yüzde 68’e çıkarılması hedefleniyor.

    Dünya'nın aktardığına göre TOGG’da birçok yerli üretici firmanın olduğu biliniyor. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) açıklamasına nazaran, Odelo Farba, Autoliv, Farplas, Bosch, Assan Hanil, Martur, AWS, Valeo, Home-ix, EDAG, İnverto, Obrist, Mira, Continental Engineering Services olmak üzere 14 yan sanayi firması yerli arabanın tedarikçi otomotiv yan sanayi firmaları oldu. Bu firmalar ortasında yabancı üreticiler de dikkat çekiyor.

    Yabancı firmaların tercih edilmesinin nedeni olarak, milletlerarası ölçüde üretimin öncelik olması. Bu üretimi karşılayamayan Türk firmalar, birinci etapta tercih edilmiyorlar.

    Üretim yapabilecek 4-5 Türk firması var

    TOGG’a üretim yapacak yabancı firmalardan biri de İsveç merkezli direksiyon üreticisi Autoliv. Türk deri sektörü de bu alanda üretim standartlarını karşılayabilecek 4-5 firmanın olduğunu belirterek, yerli üretimin tercih edilmemesini eleştiriyor.

    Dünya otomotiv sanayisindeki yerini TOGG’la güçlendirerek dünya pazarındaki yerini artırmayı amaçlayan deri sektörü, otomobilde deri gerecin kullanılabilecek her yerde kullanılmasını istiyor.

    Uçak endüstrisine üretim yapan Türk deri sektörünün yerli otomobilde olmaması konusunda TOGG’dan görüş isteyen Dünya gazetesi muhabiri İmam Güneş, bu konuda geri dönüş yapılmadığını aktardı.

    'Altyapı, otomotiv sektörüne uygun'

    Deri sektörü olarak yerli otomobil içinde deri materyalle ilgili tüm ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte olduklarını ifade eden Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Başkanı Burak Uyguner, bir arabada en az 5-6 metrekare bir deri kullanımı gerektiğini söyledi.

    Yozgat Bozok Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ
    © AA
    'Yerli otomobile kenevirden batarya üreteceğiz'
    Yılda 175 bin üretim kapasitesine sahip olması beklenen TOGG’un tesislerinde, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet otomobil üretiminin hedeflendiğini hatırlatan Uyguner, şunları söyledi:

    "Türkiye’nin tabakhane altyapısı otomotiv sektörünün standartlarına uygun üretimi zaten mevcut durumda yapıyor. Uçak endüstrisine üretim yapan Türk deri sektörünün otomotivle ilgili yetersiz kalması zaten pek mümkün olmazdı. Deri materyal; direksiyon, ön konsol, yan kolluklar, kolçaklar hatta bagaj gibi birçok alanda değerlendirilebilir. Türk dericisinin global standartlarda bunu üretebilmesi mümkün iken yabancı bir firmanın yer alması veya arabanın segment algısını düşürebilecek petro-kimya ürünlere yer verilmesi, tüm sanayiciler olarak güçlendirmek için var gücümüzle çalıştığımız ülke algımıza zarar verecektir. Sektör olarak TOGG yetkililerinin istedikleri standartlarda ve sürede üretim yaparak, ülkemiz için büyük önem taşıyan bu markalaşma çalışmasında biz de yer alarak katkı sağlamak için hazırız."

    'Araç yola çıktıktan sonra yerlilik artacak'

    Elektrikli araçlarda yıllardır söylenen ilerlemenin 2020 yılında kaydedildiğini, 2021 yılında bu ilerlemenin adetsel olarak devam edeceğinin öngörüldüğünü söyleyen TAYSAD Başkanı Alper Kanca, böyle bakıldığında TOGG’a yerli 14 firmanın destek sağlamasının çok önemli olduğunu vurguladı.

    Gelecekte elektrikli araçların payının büyük olacağını ve TOGG’un aracının da böyle bir araç olduğunu vurgulayan Kanca, "Bir anda sıfırdan bir araç yaratmak, bu aracın üretileceği fabrikayı da düşünmek olağanüstü bir yük. Zaman içerisinde TOGG’un içerisindeki yerli üreticilerin payı da artacaktır. Öncelik şu anda aracın tüketici ile buluşması. Eksikler zaman içerisinde giderilebilir ve bu süreçte yerlilik oranı daha da artabilir. Araç bir kere yola çıktıktan sonra gerisi kolay" diye konuştu.

    Etiketler:
    Burak Uyguner, Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD), Togo, derici, deri, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği, Otomobil
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