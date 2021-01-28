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    Türk-İş: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
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    Türk-İş’in araştırmasına göre Ocak ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 3 bin 222 lira olarak hesaplandı.

    Türk-İş’in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın 2021 yılı ocak ayı sonuçları açıklandı.

    Araştırmaya göre bu ay dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 2 bin 652 lira olarak belirlendi.

    Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 3 bin 222 lira olarak hesaplandı.

    Gıda enflasyonunda artış oranı yüzde 19.48

    Ankara’da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2.39 artış gösterdi.

    Yılın ilk ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 2.39’u bulurken, gıda enflasyonunda son 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 19.48 oldu.

    Süt, yoğurt, peynir grubunda yüksek orandaki fiyat artışları mutfak harcamasına bu ay gelen ek maliyetin temel nedeni oldu.

    Tavuk fiyatları yükselişte

    Kıyma, kuşbaşı ve sakatat ürünlerinin fiyatı değişmedi ancak tavuk fiyatı arttı. Balık fiyatları, geçtiğimiz aya göre biraz artış gösterdi. Hamsiye gelen avlanma yasağı sonrası istavrit fiyatı artarken, hamsinin tezgahlarda yerini almasıyla fiyatı geriledi, diğer balık çeşitlerinin fiyatı genelde değişmedi.

    Geçtiğimiz ay yumurtada görülen fiyat artışı bu ay geriledi ve tanesi 94 kuruş olarak hesaplandı. 

    Sebze-meyve fiyatları geriledi

    Sebze-meyve fiyatları ocak ayında ortalamada geriledi. Bu gerilemede hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının etkisi oldu. Yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 7.19 liradan 6.62 liraya geriledi. Ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 6.68 lira olurken, ortalama meyve fiyatı 6.50 lira olarak hesaplandı.

    Ekmek fiyatı değişmedi. Bakliyat ürünlerinin fiyatları bu ay değişmezken, makarna, un ve irmik fiyatı arttı.

    1 litre ayçiçek yağının fiyatı 17.90 lira

    Tereyağı, margarin, zeytinyağı ve ayçiçek yağı fiyatı artış gösterdi. Ayçiçek yağının 1 litrelik fiyatı 17.90 lira oldu. Çay ve ıhlamurun yanı sıra bal, reçel, şeker ve tuz ile salça da ocak ayında fiyatı değişmeyen gıda ürünleri oldu.

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    Etiketler:
    Ayçiçek yağı, Meyve, Sebze, Makarna, hamsi, balık, Tavuk, et, Maliyet, Yoksulluk sınırı, Açlık sınırı, Market, Pazar, Türk-İş, Türkiye
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