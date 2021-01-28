Koronavirüste vaka sayıları neden yükseliyor?

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak NTV'den Engin Yeşil'e değerlendirmelerde bulundu.

"Geride bıraktığımız 3 gündeki Kovid-19 hasta tablosuna baktığımızda yapılan testlerde pozitif saptanan vaka oranının sırasıyla yüzde 3.73, yüzde 3.93 ve dün itibariyle de yüzde 4.17 olduğunu görüyoruz" diyen Kayıpmaz, "Bu veriler de bize salgındaki düşüş hızının artık durduğunu; ibrenin az da olsa yukarıya doğru çıkmaya başladığını söylüyor" ifadesini kullandı.

Kapatma ve kısıtlamalara rağmen artışa çeşitli etkenlerin neden olabileceğini belirten Kayıpmaz, şöyle konuştu:

"Dışarıda insanların bir araya geleceği mekanlar şu anda oturarak müşteri alımına kapalı durumda. Buna bir alternatif olarak insanların evlerdeki toplanmaları bu artışta etken olabilir. Özellikle şubat tatili için hane halkıyla evlerde vakit geçirilmesi konusunda önerimiz olmuştu."

'Kimi yerlerde istenmeyen kalabalıkların olduğunu gördük'

Restoran ve kafeler kısıtlama altında faaliyetlerine devam ederken Uludağ'daki lüks bir otel düzenlenen kalabalık parti ile gündem olmuştu. Çok sayıda kişinin maske ve mesafe kurallarına aldırış etmeden eğlenmesi vatandaşın tepkisini çekti.

Bu görüntülere de değinen Dr. Afşin Kayıpmaz, "Buna rağmen kış otelleri başta olmak üzere kimi yerlerde istenmeyen kalabalıkların olduğunu gördük. Bunun da şüphesiz salgının seyrine etkisi olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Mutasyon artışta etkili mi?

Kayıpmaz, Avrupa'daki vaka sayılarında etkisi olan ve Türkiye'de de görülen mutasyonun etkisine de değindi. "Mutasyonların bu artışta bir etkisinin olup olmadığını şu an için bilemiyoruz" diyen Kayıpmaz, mutasyonun artışta etken olmasının da mümkün olduğunu dile getirdi.

Peki restoran ve kafelerin açılması için uygun bir ortam var mı? Kayıpmaz bu soruyu da yanıtladı.

'Aceleci olmamak lazım'

Şartlar böyle iken kısıtlamaların gevşetilmesi için aceleci olmamak gerektiğine işaret eden Dr. Kayıpmaz, "Salgının seyrini görerek hareket etmenin yararlı olacağı kanısındayım" dedi. Kayıpmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: