İran Dışişleri Bakanı Zarif Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 29 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir ziyarette bulunacaktır" ifadeleri yer aldı.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Ülkemizi Ziyareti Hk. https://t.co/DTjUAa7epb pic.twitter.com/iDTWGixwcl — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 28, 2021

Twitter'dan da paylaşılan açıklamada ​"Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önerisiyle oluşturulması planlanan "altılı işbirliği platformu'" için diplomasi trafiğini devam ettiren Zarif'in Azerbaycan'dan sonraki durağı Türkiye olacak.

Zarif, altılı işbirliği platformu oluşturmak amacıyla ilk adım olarak Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Rusya, ve Gürcistan ziyaretlerini gerçekleştirmeyi planlıyor.