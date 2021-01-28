Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin olarak bilgi verdi. Erdoğan, "ABD ve Çin'den sonra Kovid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3. ülke durumundayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

"Bir ilmin sadece eyleme dönüşmesi yeterli değildir. Gerekli olan faydalı hale gelmesidir. Faydasız ilimden Allah'a sığınırız. Ürettiğiniz çalışmalar insanlığa fayda sağlamıyorsa o zaman oturup düşünmeniz lazım" diyen Erdoğan, bilim ve teknolojiyi yıkıcı güç olarak gören ve sömürü aracı olarak kullanan ülkelerin olduğunu söyledi.

"Bizim medeniyetimiz bu noktada ayrılır. Teknolojiyi insanlık yararına geliştirir" ifadesini kullanan Erdoğan, "Onlar yeni bir teknoloji geliştirdiğinde uzak coğrafyaları antrenman sahası olarak kullanır, yeni savaşlar başlatır. Biz yeni bir teknoloji geliştirdiğimizde ise o coğrafyalarda sefaletin önüne geçmek için kullanırız" diye konuştu.

'Üç yenilikçi aşı adayımız faz çalışmalarına başlama arifesinde'

Erdoğan, açıklamalarının devamında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de yürütülen aşı çalışmalarına değindi. Bilim insanlarının sağlık alanındaki çalışmalarını dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu ile bilim seferberliği başlattıklarını söyledi.

"436 araştırmacımız, aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyor. Şu anda üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmalarına başlama arifesindedir. İkinci nesil bir aşımızın çalışması da hızla devam ediyor" bilgisini veren Erdoğan, bu konudaki sözlerini şöyle noktaladı:

"Üretim onayı almış firmalarımız yenilikçi yerli aşışlarımızın üretim süreçlerine dahil olacaklar. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Amerika ve Çin'den sonra Kovid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3. ülke durumundayız. İnşallah kendi aşısını tasarlayan bir ülke olarak uluslararası arenada önde gelen bir oyuncu konumuna geleceğiz."

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