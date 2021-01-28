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    AK Partili Ünal: Millet İttifakı içerisinde İYİ Parti ve Saadet Partisi'ni ayrı tarafa koyuyoruz

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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Millet İttifakı içerisinde iki partiyi ayrı tarafa koyduklarını söyledi. Ünal, "İYİ Parti ile Saadet partisini ayrı tarafa koyuyoruz. Türkiye’nin yanında duran varsa konuşuruz" dedi. Yaptırdıkları anketlerin sonuçlarına da değinen Ünal, partisinin oy oranının yüzde 40-44 bandında gittiğini söyledi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Son günlerce çok sayıda siyasetçinin dahil olduğu 'militan' tartışmasına değinen Ünal, "Bu militan tartışması yeni bir şey değil. Bir takım gayrimeşruluk iddialarının, ötekileştirme iddialarının olduğu, milletin halk oylamasıyla seçilmiş süreci gayri meşru ilan ediyorlar. Mustafa Kemal Atatürk, 'Asıl olan iç cephedir' diyor. İç cephe sağlam olduğu sürece bir memleketin yıkılması söz konusu olamaz" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kullandığı '5. kol faaliyeti' nitelemesine açıklık getiren Ünal, "5. kol faaliyeti dediğimiz şey İspanya savaşı sırasında atfediliyor. Generalin yaptığı propaganda, işgale hazırlığı süreç 5. kol olarak adlandırılıyor. Kurumların meşrutiyetini tartışmaya açma sürecine 5. kol diyoruz" ifadesini kullandı.

    'Bunun adı iç cepheyi yıkma çalışmasıdır'

    Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu faaliyeti uzunca bir süredir yürüttüğünü belirterek şöyle konuştu:

    • "Demokrasi dediğimiz şey milletin temsilcileri aracılığı ile yönetmesidir. Milletin seçtiği yönetmeyecek kim yönetecek. Sen nasıl oluyor da seçilmiş meşru hükümeti sorgularsın. Tabii ki cumhurbaşkanından talimat alacaklar. Valiler cumhurbaşkanlığının temsilcisidir. Sözde ifadesini cumhurbaşkanı için kullandılar. Şimdi valilere de militan dediler. Bunun adı iç cepheyi yıkma çalışmasıdır."

    'Türkiye’nin yanında duran varsa konuşuruz'

    Ünal, devamında ittifaklara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Millet İttifakı içerisinde iki partiyi ayrı yere koyduğunu ifade eden Ünal, "CHP ile HDP’yi ayrı tarafta, İYİ Parti ile Saadet partisini ayrı tarafa koyuyoruz. Türkiye’nin yanında duran varsa konuşuruz" dedi.

    'Cumhurbaşkanımızın oy oranı 52’nin altına düşmedi'

    Son dönemde yaptırdıkları anketlerin sonuçlarına ilişkin olarak da bilgi veren Ünal, şunları kaydetti:

    Etiketler:
    HDP, CHP, ittifak, Anket, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Saadet Partisi, İYİ Parti, Millet İttifakı, Mahir Ünal, AK Parti
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