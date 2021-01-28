İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat arasında gerginlik: 'Sizi strese sokan nedir?'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın beşinci duruşmasında gerginlik yaşandı. Hakim, "Her gelen avukat dosyada gerginlik çıkartmaya çalışıyor" derken, Avukat Sercan Polat ise "Sizi strese sokan nedir?" diye sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran 2019 tarihinde Ordu - Giresun Havalimanı'nda ekibiyle VIP'den geçerken bir tartışma meydana gelmişti. İmamoğlu'nun bu sırada eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddia edilmişti.

Bu nedenle açılan davanın beşinci duruşması, Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya taraflar katılmazken, İmamoğlu'nun avukatı Sercan Polat hazır bulundu. Duruşma başında Polat, olayın görüntülerinin yer aldığı video kaydının taraflarına verilmemesi ve UYAP sistemine yüklenmemesi üzerine görüntülerin bir örneğini istedi.

Bunun üzerine hakim ile avukat arasında tartışma çıktı. Kısa süreli yaşanan tartışmada Polat, "Havalimanında yaşananlara ait görüntüler tarafımıza ulaştırılmadı. UYAP'a da yüklenmemiş. Biz bu görüntüleri flaşla almak istiyoruz" talebinde bulundu. Talep tutanağa geçirilirken Polat, "Bu şekilde değil. Benim söylediğim gibi tutanağa geçirilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine mahkeme hakimi, "Her gelen avukat dosyada gerginlik çıkartmaya çalışıyor. Bırakın da zabtı ben yazdırayım" dedi.

'Ben konu mankeni değilim'

Polat ise, "Sizi strese sokan nedir? Siz Türk milleti adına karar veriyorsunuz. Düşmanlığınızın sebebi ne? 1.5 saattir buradayım, kimseye yapılmayan tavır bana yapıldı. Ben konu mankeni değilim" şeklinde konuştu. Hakim, Polat'ın ifadeleri üzerine "İmalı konuşmayı bırakın" diyerek tepki gösterdi.

Mahkeme tanık sıfatıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in dinlenmesine karar vererek duruşmayı 2 Mart tarihine ertelendi.