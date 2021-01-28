75 yaş üzerindeki kişiler aşılanmaya başlandı

Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele sürecinde toplumsal bağışıklama için hayata geçirilen aşı programına göre 75 yaş üzerindeki vatandaşlardan randevularını bugün alanların aşılamaları sağlık kuruluşlarında gerçekleştiriliyor.

Aşıların, uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarına tanımlanmasıyla belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" doğrultusunda 14 Ocak'ta sağlıkçıların aşılanma süreci hayata geçirildi.

Sağlık çalışanlarının ardından, öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşlar aşılanmaya başlandı. Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş üzeri vatandaşlar için aşılama gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri, 90 yaş üzerindeki vatandaşların evlerine giderek aşılarını yaptı.

Bilim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirme sonrasında 21 Ocak'ta 85 yaş üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.

Öte yandan, 21 Ocak'ta eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinden isteyenler aşılarının ilk dozunu oldu.

Program dahilinde 25 Ocak itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşların da aşılanmasına başlandı.

Aşılama programı kapsamında, bugün randevularını alan 75 yaş üzerindeki vatandaşların sağlık kuruluşlarında aşılanması aşamasına geçildi. 75 yaş üstündekilere, CoronaVac aşılarının ilk dozu yapıldı.