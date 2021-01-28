Türkiye’den Rusya ve Çin’e gidecek ihracat trenleri yarın yola çıkıyor

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Rusya ve Çin'e gidecek blok ihracat trenleri, yarın Ankara Garı’nda düzenlenecek tören ile uğurlanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katılacağı tören, yarın saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Rusya’ya gidecek olan blok ihracat treni ile iki ülke arasındaki blok ihracat trenlerinin de başlangıcı olacak. Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden gidecek tren, Moskova’ya ulaşacak.

Türkiye'den Çin'e gidecek tren ise Rusya'ya gidecek blok ihracat trenin ardından hareket edecek.

42 konteynerdan bor yüklü trenin yolculuğu, Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi ardından Çin’in Xian şehrinde son bulacak.

Çin'e giden ilk ihracat blok treni, 4 Aralık 2020'de İstanbul'dan uğurlanmış ve Çin’e ulaşmıştı.

Daha önce deniz yoluyla boru dünyaya ihraç eden Eti Maden İşletmeleri, böylelikle boru, demir yoluyla da dünya pazarlarına sunmaya başlıyor.

Dünya bor pazarının yüzde 57'sine sahip olan Türkiye, geçen yıl Çin'e 700 bin ton bor ihraç etmişti.