Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'Çok haklısın' demek istemiyorum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitimle ilgili olarak bir mesaj paylaştı. Kendisine "Okulumu çok özledim" diyen öğrencilere artık "Çok haklısın" karşılığını vermek istemediğini belirten Selçuk, "Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kişisel twitter hesabında bir mesaj paylaştı. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitim sistemine değinen Selçuk, şunları söyledi:

"'Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'Çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun."

"Okulumu çok özledim" diyen kuzularıma artık “çok haklısın” demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun. pic.twitter.com/e1dta8klII — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 28, 2021

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