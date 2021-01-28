Saadet Partili Aktaş: Asiltürk, ittifak için Numan Kurtulmuş'la defalarca görüştü

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından parti üyesi Avukat Ali Aktaş, yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Aktaş, Numan Kurtulmuş ve Oğuzhan Asiltürk'ün ittifak için defalarca kez bir araya geldiğini ve bu durumdan kimsenin haberinin olmadığını ifade etti.

Asiltürk'ün açıklamalarının ardından partinin son genel seçimlerde Ankara Milletvekili adayı olan Ali Aktaş, Numan Kurtulmuş ve Oğuzhan Asiltürk'ün ittifak için defalarca kez bir araya geldiğini ve bu durumdan kimsenin haberinin olmadığını ifade etti.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Aktaş, şunları söyledi:

"Saadet Partisi tabanının haberi yok ama Numan Kurtulmuş son süreçte defalarca Oğuzhan Asiltürk ile görüştü. Numan Kurtulmuş, Asiltürk'ün ittifaka katılma kararında mutemet aracı konumdaydı. Saadet seçmeni aşağıda Numan beyi "Erbakan’a ihanetle" suçlarken bu görüşmeler sürüyordu.

2010'da olaylı kongre sonrası Erbakan hoca konutunda bir gruba "Numan buraya gelecek ve konuşacağız" derken birden ayağa kalkıp "O, kongre kararı almadan buraya gelemez ve sen onunla görüşemezsin" diye bağıran Asiltürk, Erdoğan'ın yanında saf tutmak için Kurtulmuş ile görüştü.

2010'da olaylı kongre sonrası Erbakan hoca konutunda bir gruba "Numan buraya gelecek ve konuşacağız" derken birden ayağa kalkıp "O, kongre kararı almadan buraya gelemez ve sen onunla görüşemezsin" diye bağıran Asiltürk, Erdoğan'ın yanında saf tutmak için Kurtulmuş ile görüştü. — Ali Aktaş (@aliaktas7) January 28, 2021

Bir kısım insana "Tayyip beyden 3 bakanlık alacağız, Meclis'te grup kuracağız" denilerek ittifaka ikna süreci sürdürülüyor. Bu yapılan "at pazarlığı" Milli Görüş'ün haysiyetini pazara çıkartmaktır. Böylesi bir ittifak Saadet Partisi'nin davasını yok edecek bir cinayet girişimidir."