Meteoroloji'den buzlanma ve çığ uyarısı

Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yaklaşık 500 metre üzeri rakımlı yerlerinde yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Doğu bölgelerinde görülecek kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yaklaşık 500 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar (15-45 santimetre) şeklinde olması öngörülüyor.

Buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteorolojik Uyarı!

Doğu Bölgelerimizde (Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yaklaşık 500 metre üzeri rakımlı yerlerinde) Yoğun Kar yağışı Bekleniyor! pic.twitter.com/6s5Iaqi9Ui — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 28, 2021

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