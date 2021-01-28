Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi'nde 'Doğu Akdeniz' vurgusu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK Toplantısı'nın ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, Türkiye'nin milli güvenliği açısından önem arz eden iç ve dış meseleler çerçevesinde 2020'de dünyada ve bölgede yaşanan siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkilerinin etraflıca değerlendirildiği ve 2021'de meydana gelmesi muhtemel gelişmeler ve bunlara karşı alınabilecek tedbirlerin müzakere edildiği kaydedildi.

'Terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, milli birlik, beraberlik ve Türkiye'nin bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunulduğu' belirtildi.

Toplantıda, bölgede başlıca istikrarsızlık kaynağı olan terör örgütlerinin Türkiye'nin güney sınırındaki komşularının topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi kapsamında atılan adımların da ele alındığı ifade edilen bildiride, "Meseleye müdahil olan uluslararası tüm aktörler, üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet edilmiştir." denildi.

Doğu Akdeniz ve Ege'yle ilgili diplomasi vurgusu

Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerinin çözümünde her platformda öncelikle diplomasi ve diyalogdan yana olduğu belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Buna mukabil ülkemizin uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumakta kararlı olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.

İstikrara kavuşması için büyük çaba sarf ettiğimiz dost ve kardeş ülke Somali başta olmak üzere Afrika'da ve değişik coğrafyalardaki pek çok ülkede yükselişe geçen terör ve şiddet olayları kınanarak, Türkiye'nin barış, istikrar ve refahın tesisi hususunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceği belirtilmiştir."