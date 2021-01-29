Bakan Koca'dan aşı sevkiyatı açıklaması

Bakan Koca, ''İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak'' açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek.'' açıklamasını yaptı.

İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 28, 2021

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