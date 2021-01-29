Şiddet yüzünden baba evine sığınan kadın, barışma vaadiyle kandırıldığı eşi tarafından katledildi

Diyarbakır'da eşinden şiddet gören Süryan Büyük, baba evine sığındı. Cani koca ise barışma vaadiyle tekrar eve götürdüğü eşini kurşuna dizip öldürürken, oğlu, baldızı ve yeğenini de yaraladı

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Büyük, 6 çocuk annesi Süryan Büyük'e şiddet uyguladı.

İHA'nın haberine göre, defalarca baba evine sığınan Süryan Büyük, eşi tarafından ikna edilerek tekrardan evine döndü. Geçtiğimiz günlerde eşi tarafından tekrar şiddete uğrayan Süryan Büyük, tekrar babasının evine gitti.

Mehmet Büyük ise düzeldiğini ve bir daha asla şiddet uygulamayacağını söyledi. Kocasının sözüne güvenen Süryan Büyük, tekrar evine döndü. Büyük, öğlen saatlerinde oğlu Azad ve kardeşi Fatma S. ve kocasının yeğeni ile birlikte evde oturduğu esnada eşinin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Süryan Büyük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda Fatma S., oğlu Azad ve Ebubekir yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Süryan Büyük'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken polis olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Defalarca şikayet etmiş

Cinayetle ilgili konuşan Süryan Büyük'ün akrabası Mehmet Aslan, Mehmet Büyük'ün, eşini yeni bir eve taşınacağı ve kendisinin de düzeldiği vaadiyle kandırdığını söyledi.

Aslan, "Yaklaşık 10 yıldır kocasından şiddet görüyordu, birkaç kez anne evine sığınmıştı her seferinde alıp götürmüştüler. Bu son olayda da şiddet artınca tekrardan anne evine sığındı. Anne evine geldikten sonra gelip barışıyor hatasını anladığını söylüyor, kendi aralarında anlaşmaya varıyorlar. Diyarbakır merkezde ev tutmaya karar veriyorlar kırsal mahallede oturmamak için. Yeni evine taşınacağı vaadiyle eşyaları toplamak için eski evine götürüyor.

Her şey gayet güzel güllük gülistanlık iken planlı bir şekilde baldızı ile eşini köye götürerek eski evinin içinde eşi, çocuğu baldızı ve bir yeğeni var iken pompalı tüfekle tarıyor. Eşi orada ölüyor, baldızı ağır yaralı, kendi çocuğu kaçarken bacağından yaralanmış. Adam şuan kaçak, araçla kaçıyor" ifadelerini kullandı.