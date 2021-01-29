3.5 milyon doz aşı daha Türkiye'de

10 milyon dozluk Çin aşısının 3.5 milyon dozluk ikinci bölümü İstanbul’a getirildi.

3.5 milyon dozluk aşıyı taşıyan THY uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Çin'den sipariş edilen CoronaVac aşılarının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6.5 milyon doz aşı hafta başında Türkiye'ye getirilmişti.