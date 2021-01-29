Samsun'da öldürülen Arzu Aygün'ün kızı: İnşallah annemin olayı da bir kravat, iki pişmanlıkla 3 günde kapanmaz

Samsun'da 42 gündür kayıp olan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Arzu Aygün'ün, cansız bedeni çuval içinde naylona sarılmış ve çürümüş halde ormanlık alanda bulunmuştu. Aygün'ün katili Muharrem Coşkun cezaevine gönderilirken, kızı ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İnşallah annemin olayı da bir kravat, iki pişmanlıkla 3 günde kapanmaz" dedi.

Samsun'un Atakum ilçesinden 17 Aralık'ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusu yaptığı 37 yaşındaki 2 çocuk annesi Arzu Aygün'ün cansız bedeni ormanlık alanda ve bedeni çuval içinde naylona sarılmış halde bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan 37 yaşındaki Muharrem Coşkun suçunu itiraf etti ve cezaevine gönderildi.

Tabancayla kafasından vurdu

İHA'da yer alan habere göre 2 çocuk babası Muharrem Coşkun ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki sorgusunun ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Cinayet zanlısının Arzu Aygün'ü tabancayla kafasından vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

'Arzu ile 2015'te sevgili olduk'

Tutuklanan Muharrem Coşkun'un mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Coşkun suçunu itiraf ederek, "Arzu Aygün ile 2015 yılında sevgili olmaya başladık. 2018 Haziran ayına kadar ilişkimiz devam etti. Sonrasında kendisiyle bir dönem uzaklaştık. Ancak bu dönemde ara sıra görüşmemiz oldu. 2019 Mart ayına kadar ilişkimiz tartışmalı da olsa yine devam etti. Olay tarihine kadar kendisiyle ara sıra görüşmeye devam ettik.

'Bana 'Kenan'ı seviyorum' dedi'

'Yine kadın cinayeti, bu sefer benim annem'

Olay tarihinde Arzu Aygün'ü alarak Atakum ilçesi Ömürevleri mevkisindeki alacaklı olduğum bir yere gittik. Bu kişilerden parayı alamayıp geri döndük. Araca binince Arzu bana, 'Kenan'ı seviyorum' dedi. 2020 Aralık ayında Arzu bana 'Kenan S. isimli kişi ile birlikte olduğunu' söylemişti. Ancak o an şaka olduğunu söyleyince üstelemedim. Olay günü yine 'Kenan ile birlikte olduğunu' söyledi" dedi. Zanlı, cinayeti, kıskançlık nedeniyle işlediğini sözlerine ekledi.

DHA'da yer alan habere göre de Arzu Aygün'ün kızı N.S. Aygün (16),annesi ile ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Acılı kız paylaşımında, "Annem sen bunu hak etmedin. Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem' ve 'Annem bu başına gelenleri asla ve asla hak etmedi ama hakkın adaleti diye şey var. İnşallah annemin olayı da önceki olaylar gibi bir kravat, iki pişmanlıkla 3 günde kapanmaz" ifadelerine yer verdi.