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    eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek

    CHP’li Şimşek: Valilerin iktidarın değil, devletin valisi olması gerektiğini hatırlattım

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    "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan… Alınan kararları görüyoruz" açıklamasıyla gündeme gelen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan eski CHP milletvekili Berhan Şimşek, "Valilerin iktidarın değil, devletin valisi  olması gerektiğini hatırlattım" dedi.

    Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Berhan Şimşek'in 2002-2007 yılları arasında milletvekilliği yaptığını hatırlatarak, ruhsatlı silah alma hakkı olmasına rağmen almadığını belirterek, "Şimdiye kadar silah almaya gerek bile duymamış olan eski milletvekillerinin şimdi tabanca almak için başvurma gereğini duyar hale gelmelerinin üzerinde durulmalı" ifadesini kullandı.

    Öztürk, "CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı, eski milletvekili, sanatçı Berhan Şimşek, televizyonda katıldığı tartışma programında vali ve kaymakamlarla ilgili sözleri nedeniyle tehdit ediliyor, vali ve kaymakamlara da, Şimşek hakkında şikayetçi olmaları için yazı gönderiliyor. Berhan Şimşek, 2002-2007 yılları arasında milletvekilliği yaptı.  İndirimli ruhsatlı silah alma hakkı olmasına rağmen, silah almayan az sayıdaki milletvekili arasındaydı. Aradan 13 yıl geçtikten sonra Şimşek, silah ve taşıma ruhsatı alabilmek için valiliğe başvurdu, tıpkı saldırıya uğrayan GP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ gibi. Şimdiye kadar silah almaya gerek bile duymamış olan eski milletvekillerinin şimdi tabanca almak için başvurma gereğini duyar hale gelmelerinin üzerinde durulmalı. 'Hayırdır, ne oluyor size?' denilmeli" düşüncesini dile getirdi.

    Şimşek'le görüştüğünü aktaran Öztürk, "Dün, Berhan Şimşek'i aradım. Kendisinin 'Kral çıplak' dediğini belirtti. Kesinlikle terörle mücadele eden askere, jandarmaya, polise olumsuz bir sözünün olmadığını belirtti. 'Hizmetini düzgün yapan valiye, kaymakama laf eder miyim? Onlar bizim değerlerimiz. Benim kastettiğim bir siyasi partinin sözcüsü gibi davranan, toplantılara bile diğer partilerin milletvekillerini çağırmayan valilere, kaymakamlaradır. Valilerin iktidarın değil, devletin valisi olması gerektiğini hatırlattım' dedi. Berhan Şimşek de silahlanıyorsa, silahlanmanın boyutunu varın siz hesaplayın…" diye yazdı.

    Ne olmuştu?

    Şimşek’in Habertürk’te katıldığı canlı yayında dile getirdiği, "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan… Alınan kararları görüyoruz" sözleri tartışma yaratmıştı.  

    İçişleri Bakanlığı, Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da "Bizim milletvekili arkadaşımız bir açıklama yapıyor. 'Vali militan yargıçlar militan alınan kararları görüyoruz' diyor. Vay sen misin militan diyen. İşte sana militan. Dünya kadar militan var. Tekirdağ'da çocukların karnesini dağıtan kim? Ak parti İl Başkanı. Veren kim? MEB Müdürü. Al sana militan. İçişleri Bakanlığı bir yazı yazıyor bütün valiliklere, hepiniz dava açın diyor. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız. Hepiniz yolsuzluğun, ahlaksızlığın militanısınız" diyerek tepki göstermişti.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bunun üstüne Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurmuştu.

    Etiketler:
    İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, CHP, Selçuk Özdağ, Sözcü, Saygı Öztürk, Berhan Şimşek, Militan, kaymakam, Vali
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