Bakan Dönmez: Çin'e ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenlerinin Ankara Gar'dan uğurlanması törenine katıldı.

@sputnik_TR Türkiye ile Rusya arasında blok ihracat tren seferleri Ankara’dan yola çıktı pic.twitter.com/N8rmQ8PyY3 — Serkan Demirtaş (@s_dmrtss) January 29, 2021

​Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, şunları söyledi:

"Çin'e deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz. Çin pazarı en çok maden ihracatı yaptığımız pazarların başında geliyor. 2020'de Çin'e 5.8 milyon ton maden ihracatı yaptık."