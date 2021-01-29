Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri Ankara Gar'dan uğurlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenlerinin Ankara Gar'dan uğurlanması törenine katıldı.

Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada, 2020 yılının Kovid-19 salgınına rağmen milletin geleceğine ışık tutacak, ülkeyi yarınlara taşıyacak çok büyük projelerin hayata geçtiği bir yıl olduğunu belirtti.

@sputnik_TR Türkiye ile Rusya arasında blok ihracat tren seferleri Ankara’dan yola çıktı pic.twitter.com/N8rmQ8PyY3 — Serkan Demirtaş (@s_dmrtss) January 29, 2021

​Salgının başlangıcından itibaren kararlı adımlar sayesinde Avrupa ve Asya arasında durağanlaşan dünya ticaretinin, kesintisiz olarak devamını sağlayan lojistik güç olduklarını ortaya koyduklarını dile getiren Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bugün de geçtiğimiz aralık ayı içinde, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve orta koridor üzerinden Türkiye ile Çin arasındaki seferlerini başarıyla tamamlayan ihracat trenlerimizin ardından, Ankara'dan Rusya'nın başkenti Moskova'ya yollayacağımız ilk blok ihracat trenimizin mutluluğunu yaşıyoruz. Demir yollarımıza sahip çıkışımız yeni değil. 18 yıldır, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ortaya koyulan 'yurdumuzu demir ağlarla örmek' vizyonunu benimseyen ve hayata geçiren biz olduk. Diğer ulaşım modları gibi demir yollarını da sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin en önemli halkalarından biri olarak gördük."

'Demir İpek Yolu’nun en stratejik bağlantı noktası haline geldi'

Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayarak devasa bir ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan 'Tek Kuşak Tek Yol Projesi'ni, Türkiye açısından da çok önemli bir proje, dahası bir fırsat olarak değerlendirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, izledikleri proaktif politikalarla dünya demir yolu taşımacılığında kısa zamanda söz sahibi olan Türkiye'nin, Demir İpek Yolu’nun en stratejik bağlantı noktası haline geldiğini söyledi.

Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu Hattı üzerinde Bakü'den Kars'a ilk seferini yapan trenin dünya demir yolu taşımacılığına yeni bir yön verdiğini anlatan Karaismailoğlu, 30 Ekim 2017’de faaliyetlerine başlayan bu hattın, Asya ve Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başlattığını bildirdi.

© Sputnik / Serkan Demirtaş Türkiye'den Rusya ve Çin'e blok ihracat treni uğurlama töreni

Söz konusu hattın, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, asrın projesi Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdüğü bilgisini veren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün uğurlayacağımız ihracat trenimiz de Bakü-Tiflis-Kars hattını kullanarak Rusya Federasyonu’ndaki varış yeri olan Moskova'ya kadar yaklaşık 4 bin 650 kilometre yol katedecek. Ülkemizde üretilen 3 bin 321 bulaşık makinesi, ocak ve fırın, 15 vagona yüklenen 15 konteyner içinde Rusya Federasyonu Vladimir Bölgesi'ne taşınacak. Daha önce deniz ve kara yoluyla yapılan bu taşımanın demir yoluyla yapılıyor olması, Türkiye'de demir yolu alanındaki atılımların ve demir yolu işletmeciliğimize duyulan güvenin sonucudur."

'Ticaret ve alışveriş, Türkiye ile Rusya arasındaki çok boyutlu ilişkilerin en önemli unsurlarından biri'

Her iki ülkenin ihracat ve ithalatçılarının ürünlerini demir yolu üzerinden güvenle taşıması ve böylelikle ticari ilişkilerin güçlenmesinin iki taraf için de son derece önemli olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Taşımaları sadece ticari faaliyet olarak görmüyorum. Ticaret ve alışveriş, Türkiye ile Rusya arasındaki çok boyutlu ilişkilerin en önemli unsurlarından biri olmakta ve iki ülke arasındaki dostluk köprülerini de güçlendirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

© Sputnik / Serkan Demirtaş Türkiye'den Moskova'ya ilk ihracat treni

Karaismailoğlu, 2021 yılı içinde artarak devam edecek seferlerle dostluğun daha da perçinleneceğini ifade ederek, Rusya'ya yolcu edilen ihracat treninin yeni başarılar için güzel bir başlangıç olması temennisinde bulundu.

Dönmez: Çin pazarı en çok maden ihracatı yaptığımız pazarların başında geliyor

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez de, "Çin'e deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz. Çin pazarı en çok maden ihracatı yaptığımız pazarların başında geliyor. 2020'de Çin'e 5.8 milyon ton maden ihracatı yaptık" bilgisini verdi.

Maden ihracatında en önemli kalemlerden birinin bor olduğunun altını çizen Dönmez, "Her türlü olumsuzluğa rağmen, 2020'de 1.73 milyon ton satışla dünya bor sektöründeki liderliğimizi sürdürdük. Küresel talebin yüzde 57'sini karşıladık. Eti Maden, bor sektöründe dünyada güvenilir ve sürdürülebilir tedarikçi olarak biliniyor" ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Serkan Demirtaş Türkiye'den Çin'e bor treni

Daha sonra Bakan Karaismailoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle işletilecek ilk ihracat blok trenini Moskova'ya, maden taşıyan ihracat blok trenini de Çin'in Xi'an şehrine uğurladı.

Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden geçerek Moskova'ya ulaşacak

Rusya'ya doğru yola çıkan blok ihracat treni, iki ülke arasındaki blok ihracat trenlerinin de başlangıcı oldu. Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden gidecek tren, Moskova’ya ulaşacak.

Türkiye'den Çin'e gidecek tren de Rusya'ya gidecek blok ihracat treninin hemen ardından hareket ediyor.

42 konteynerdan bor yüklü trenin yolculuğu, Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi ardından Çin’in Xian şehrinde son bulacak.

Çin'e giden ilk ihracat blok treni, 4 Aralık 2020'de İstanbul'dan uğurlanmış ve Çin’e ulaşmıştı.