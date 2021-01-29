Kayıt
12:56 29 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    hamsi

    Karadeniz'de hamsi avına 'kota' önerisi

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/1043687206_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_522135b1dcd3b221acb708f6edfac30e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101291043687275-karadenizde-hamsi-avina-kota-onerisi/

    Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Dinçer, hamsi avına 3. kez 10 günlük yasak getirilmesinin doğru bir uygulama olduğunu belirterek, kota önerisinde bulundu. Prof. Dr. Dinçer, “30 tane tekne hamsi avlıyorsa her tekneye belirli bir kota verilmeli ve bu kota dolunca sezonu kapatmalı” dedi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz’de avlanan hamsinin avına, yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle 8 Ocak 2021 itibari ile ilk kez 10 gün süreyle yasak getirdi.

    Bakanlık, hamside istenilen büyümenin olmaması nedeniyle 10’ar günlük süreyle iki kez daha uzattı. Karadeniz’de uzmanlar ve balıkçılar av yasağı süresinin uzatılmasının hamsi boyunun istenen seviyeye gelmesine olumlu katkı sağlayacağı görüşünde birleşiyor. Hamsi avına kota getirilmesi, yıllık hamsi avı kotasını dolduran balıkçıların da sezonu kapatması istendi.

    '1 yıllık av yasağını savunuyorum'

    KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, hamsi avı yasağının uzatılmasının 1 yıllık yasağa zemin oluşturması açısından önemli bulduğunu söyledi.

    Av baskısı nedeniyle hamsi stokundaki azalmaya Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sessiz kalmadığını belirten Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer şunları söyledi:

    "Karar doğrudur ve kesinlikle faydalı olacaktır. Yaklaşık 3 yıldır hamsi avının 1 yıl süreyle yasaklanmasını savunuyordum. Bakanlık av verilerine bakarak hamsi stoku üzerinde aşırı bir av baskısı olduğunu gördü ve buna daha fazla sessiz kalmadı. Bu açıdan mutluyuz. Yasaklar bu şekilde uzatılmaya devam ederse şubat ayının ortalarına denk gelecek. Bu da doğal olarak hamsi av sezonunun neredeyse sonu demek olacak. Hamsi avcılığı belki de bu yıl yapılmayacaktır."

    'Geçmişte istilacı tür yüzünden yasaklanmıştı'

    Karadeniz’de hamsi avının geçmişte istilacı bir tür yüzünden yasaklandığını belirten Dinçer, "Daha önce 1989-1990 yıllarında hamsi stoklarında çok ciddi bir düşüş olmuştu, ama nedeni farklıydı. ‘Mnemiopsis leidyi’ denilen bir istilacı tür, gemiler aracılığıyla bizim denizlerimize taşınıp, hamsinin doğal besini olan ‘zooplankton’ mikroorganizmasını yiyip tükettiği için hamsi stokunda çöküş yaşanmıştı. O zaman 2 yıl üst üste hamsi avı yasaklanmıştı. Sonrasında stok tekrar toparladı ve avcılık devam etti. O dönem yaşanan istisnai bir durumdu. Şu anda biz farklı iki durumla karşı karşıyayız. Birisi aşırı avcılık, diğeri de iklim değişikliği. Balıkta giderek artan bir büyüme söz konusudur. Büyük bireyler daha yavaş büyür. İnsanlarda da balıkta da böyledir. 7 santimetrelik bir hamsi 1 yılda 3 santimetre büyüyecek, bu da ayda yaklaşık 3 milimetreye tekabül ediyor. Yani hamside, 10 günde 1 milimetrenin altında bir büyümeden söz edebiliriz" diye konuştu.

    Avrupa’da denizlerde avcılıkta kota uygulamasının olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Dinçer, "Alaska’da yengeç avcılığı yapılıyor ve orada kota avcılığı uygulanıyor. Bizde de kota orkinosta var ama hamside de olabilir. 30 tane tekne hamsi avlıyorsa, her tekneye belirli bir kota verilmeli ve bu kota dolunca sezonu kapatmalı. Sonrasında avcılık yapsa da pazara götürüp satamayacak" ifadelerini kullandı.

    'Yasakların gelmesi iyi oldu'

    Hamsi avı yasağının sürmesi nedeniyle Trabzon’da balıkçı tezgahları da boş kaldı. Balıkçı esnafından Turgay Memiş, vatandaşların hamsi sorduğunu söyleyerek, "Sezon başladığında beri hamsi ince çıktı. Devlet buna da el koydu ve yasakladı. Yasak gelmesi iyi oldu. Hamsinin 10 günde büyüyeceğini zannetmiyorum ama inşallah büyür. Vatandaş da hamsi yer. Şu an hamsi yok, olanlar da İstanbul tarafından birkaç kez geldi" dedi.

    Yakup Bektaşoğlu da, "Hamsi ince olduğu için vatandaş mağdur oluyordu. Bu yüzden yasaklar geldi ve yasakların gelmesi bence çok güzel oldu. İnsanlar hamsiye hevesli. Trabzon halkı devamlı hamsi istiyor ama gelirse verebiliriz. Deniz hamsi vermediği gibi çıkan da çok ince çıkıyor. Biraz daha iri olsa vatandaş memnun olur. Bizim de onların da yüzü güler" diye konuştu.

    Etiketler:
    Trabzon, Turgay Memiş, hamsi, Kota, Yasak, Ahmet Cemal Dinçer
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sıcak havayı fırsat bilenler sahil ve parkları doldurdu, bağ ve bahçe işlerine yöneldi.
    Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı
    Karikatür
    Biden yönetimi, aralarında BAE’ye satış onayı verilen F-35’lerin de bulunduğu birçok askeri satışı askıya aldı
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet