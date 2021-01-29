Berkin Elvan davası: Sanık polisin 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak'tan 9 yıla kadar hapsi istendi

Berkin Elvan'ın öldürülmesiyle ilgili 'olası kasıtla öldürme' suçundan açılan davada, sanık polis Fatih Dalgalı için 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.