Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gıda Komitesi'nde fiyatlar ve 2021 beklentileri ele alındı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında yapılan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı Basın Açıklaması



Hazine ve Maliye Bakanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği pic.twitter.com/Ku89r9TvtV — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) January 29, 2021

"​Toplantıda Türkiye'de işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyat gelişmelerinin yani sıra salgın sürecinin 2020 yılı gıda fiyatlarına etkisi, küresel tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin hususlar ve 2021 yılı beklentileri değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar denildi:

"Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgının seyri göz önünde bulundurularak, bazı gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlar üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Komitenin; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları sürdürmesi kararlaştırılmıştır."

Fahiş fiyata karşı 'Erken Uyarı Sistemi' kuruluyor

Toplantıda tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi oluşturulması kararı alındı.