Trafik kazasında bir kadının ölümüne sebep olan AK Partili belediye başkanı Aksel tutuklandı

Bir hafta önce Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde meydana gelen olayda, Gümüşgöze Beldesi’nin AK Partili Belediye Başkanı Hasan Aksel kendi kullandığı makam aracıyla, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, kazada 19 yaşındaki araç sürücüsü Samet Mutlu yaralanırken, 47 yaşındaki annesi Gülay Mutlu hayatını kaybetti.
Mutlu ailesi, hafif şekilde yaralanan Başkan Hasan Aksel’den şikayetçi oldu.
Soruşturma sonrası adliyeye sevk edilen Hasan Aksel tutuklanarak cezaevine kondu. Boş kalan belediye başkanlığına ise mecliste yapılacak toplantıda seçilecek bir kişinin vekalet edeceği belirtildi.
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