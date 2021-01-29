Bilim Kurulu üyesinden Ankara için 'Beşinci dalga' beklentisi

Ankara'da nisan, haziran, ağustos ve kasım aylarında olmak üzere dört dalga yaşandığını söyleyen Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, beşinci dalgayı da şubat ortasında beklediklerini söyledi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin toplantısında konuştu.

Koronavirüse ilişkin uyarılarda bulunan Azap, salgındaki dalganın ülke ülke, hatta il il değiştiğini belirtti. Ankara örneğiyle bu farklılığı anlatan Prof. Dr. Azap, "Örneğin Ankara’da nisan, haziran, ağustos ve kasım aylarında olmak üzere dört dalga yaşadık, beşincisini bekliyoruz. Maalesef şu anda olgu sayısında kıpırdanma var. Ankara’da beklediğimiz beşinci dalga muhtemelen şubat ayı ortasında başlayacak, mart ortasına kadar sürecek" dedi.

'Salgın bitecek, virüs kaybolmayacak'

Dünya genelinde bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 100 milyon vaka, 2 milyon ölüm olduğunu anımsatan Prof. Dr. Azap, şöyle konuştu:

"Hem olgu hem ölüm sayısında ABD başı çekiyor. Türkiye 9. sırada. Ama bunlar kesin tanı alınan sayılar. Tanı koyduğunuz her bir olguya karşılık tanı koymadığınız 9 olgu var. 100 milyon olgu diyoruz ama 1 milyar kişiyi buldu. Yani dünya nüfusunun 1 milyarı enfekte oldu. Ölüm sayısı da 2 milyon diyoruz ama tanı koyamadıklarınızla 5 milyona yakın kaybımız oldu. Salgın bitecek ama virüs kaybolmayacak. Kovid-19’un mevsimsel bir enfeksiyon olarak kışın artan yazın azalan, grip gibi bir hastalık olmasını bekliyoruz. En iyimser tahminle bağışıklık 2 yıl sürerse, bu 2 yılda bir yine özellikle kış aylarında artan sonra azalan bir hastalık yapacak."