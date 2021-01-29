PTT ucuz ayçiçek yağı satışına başlıyor

Son zamanlarda ayçiçek yağına gelen zamlar Türkiye’nin gündeminde. Buna yönelik olara Posta ve Telgraf Teşkilatı'ndan (PTT) ayçiçek yağı ve temel gıda ürünlerindeki zamlara yönelik hamle geldi. PTT kooperatiflerle satış ortaklığına giderek internet üzerinden indirimli satış yapacak.

Ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda fiyatlarında meydana gelen fiyat artışlarına karşı, kooperatifler ve PTT’nin indirimli satış ortaklığı devreye alınacak.

Milliyet’in haberine göre, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin de online satış yapan PttAVM.com’a dahil edilerek, bu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli ürün satılacak.

İlk olarak, ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek.