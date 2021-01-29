Araştırma: 2023’teki seçimde ‘Z kuşağı’ seçmen oranı yüzde 16

Doğruluk Payı’nın yaptığı araştırmaya göre, haziran 2023’te yapılması planlanan seçimde, oy kullanacak ‘Z kuşağı’ seçmen oranı yüzde 16 olacak.

Diken'in aktardığı habere göre Doğruluk Payı’nın araştırması, 2023’teki seçimde oy kullanacak ‘Z kuşağı’ seçmen oranının, önceki seçime göre iki katına çıkacağını gösterdi.

Araştırmaya göre, 1 Kasım 2015’teki seçimde, seçmenlerin yüzde 2'si 'Z kuşağı'ndandı.

Haziran 2018’e gelindiğinde bu oran yüzde 7’ye yükseldi. Haziran 2023’te yapılması planlanan seçimde ise oran yüzde 16’ya yükselecek.

🗳️ 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’nde Z kuşağının toplam seçmen içindeki payı %7 iken olası 2023 seçimlerinde bu oran en az %16 olacak. pic.twitter.com/EdccwTVGJy — Doğruluk Payı (@dogrulukpayicom) January 28, 2021

​