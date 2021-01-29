İletişim Başkanı Altun'dan A Haber'e tebrik, FOX TV'ye tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, devletin 2020 yılında sadece İzmirli vatandaşlara 719 milyon TL tarım ve hayvancılık desteği sağladığını belirtti. Yalan haber yaptığını söylediği FOX TV'ye tepki gösteren Altun, "Kamuoyunda yanlış algı oluşturan bu yalanı kısa sürede ortaya çıkaran A Haber’i tebrik ediyorum" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla FOX TV'ye tepki gösterdi. Paylaşımında A Haber'in videosunu kullanan Altun, "Devletimizin 2020 yılında, sadece İzmirli vatandaşlarımıza sağladığı tarım ve hayvancılık desteği tutarı 719 milyon TL. Bu koskoca hakikate sırt çevirip FOX TV’nin yaptığı gibi yalan haber yapmak ne medya etiğine ne de insanlığa sığar. Ayıptır, günahtır. Yapmayın" dedi.

Altun, bir diğer paylaşımında da A Haber'i tebrik etti. Altun, alkış emojisi kullandığı paylaşımında "Kamuoyunda yanlış algı oluşturan bu yalanı kısa sürede ortaya çıkaran A Haber’i tebrik ediyorum. Her geçen gün daha zorlu hale gelse de hakikat savunuculuğundan vaz geçmeyen sorumluluk sahibi tüm basın emekçilerimizi selamlıyorum" ifadesine yer verdi.

Kamuoyunda yanlış algı oluşturan bu yalanı kısa sürede ortaya çıkaran @Ahaber’i tebrik ediyorum. 👏



Her geçen gün daha zorlu hale gelse de hakikat savunuculuğundan vaz geçmeyen sorumluluk sahibi tüm basın emekçilerimizi selamlıyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 29, 2021

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