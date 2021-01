Dünyada 20 kargodan birini THY taşıyor: 'Balık da taşıdık maske de'

Sabah yazarı Dilek Güngör, koronavirüs döneminde dünya ekonomisi daralma eğilimine girerken, Türk Hava Yolları'nın (THY) 1.1 milyar dolar tasarruf ettiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın görüşlerine yer veren Güngör, Aycı'nın "Hedef 10 kargodan birini taşımak. ABD ve Latin Amerika'da Brezilya gibi ülkelere aşı taşıyoruz. Çin'den her gün üç uçağımız var. Ne zaman denirse aşıyı getiririz. Her gün denilse aşıyı her gün taşırız" dediğini aktardı.

Güngör'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Aycı, şu ana kadar THY'nin yaklaşık 10 milyon doz Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac taşıdığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu aşılar üç seferde geldi. Uluslararası standartlarda soğuk zinciri koruyarak, özel konteynerlarda getirdik.

'Nakit pozisyonumuzu koruduk'

Pandemi sürecini şirketin krize girildiği yıla yakın bir nakitle kapattığını, bu anlamda pozisyonunu koruduğunu belirten Aycı, "Esas faaliyet kârında da bir çeyrek hariç son çeyrek netleşmedi ama iyi bir yıl oldu. Elbette zarar yazacağız ama rakiplerimizden bu anlamda olumlu ayrışacağız. Üstelik, rakiplerimiz bu süreçte milyar eurolar mertebesinde devlet yardımı aldı. Birçok çalışanını işten çıkardı" dedi.

1.1 milyar dolarlık tasarruf

THY'nin çalışanlarıyla yollarını ayırmadığını ancak tasarruf politikası uyguladığını anlatan Aycı, "Tasarruf oranı yüzde 53'ü buldu. Yaklaşık 1.1 milyar dolar tasarruf sağladık. Personel maaşındaki düşüş bu rakamın bir bölümünü oluşturuyor. Yatırım harcamalarındaki azaltma, giderlerin kısılması da etkili oldu" mesajı verdi. İç ve dış hatlarda dolulukların Kovid 19 öncesi döneme göre 10 puan azaldığını söyleyen Aycı, "İç hatlarda oranlar yüzde 76'larda, dış hatlarda 70'lerde. Paçalı 71'e geliyor" dedi.

'Kargoyu şirketleştireceğiz'

Turkish Cargo'yu ayrı bir şirket halinde yapılandıracaklarını anlatan Aycı, "Kısa sürede kuruluş tescili yapılır. Teknoloji şirketi kurduk. Anadolu Jet'i de önümüzdeki yıl şirketleştireceğiz. Amacımız bu şirketleri ayrıştırıp halka arz ya da inorganik büyüme yapmak… Danışmanlık firmalarıyla şirket kuruluşu için çalışırken bu iştiraklere birçok ortaklık teklifi aldık. Aceleci değil, akıllı hamleler yapacağız. Kargoda yapay zeka robotu projeleri de var" dedi.

Dünyada konteyner sıkıntısı olunca hava kargoya ilginin arttığını anlatan Aycı, "Kargonun uçak sayısı 25'ti. Yerdeki 50 uçağımızı da kargoya uyarladık. En çok ilaç ve tıbbi malzeme (maske, dezenfektan) taşıdık. Otomotiv parçaları, tarım ürünleri, çiçek, balık da taşınıyor" dedi. Öte yandan, THY, Almanya'ya gidecek yolcuların 1 Şubat'tan itibaren tıbbi maske kullanmaları gerektiğini duyurdu.