Rasim Ozan Kütahyalı ile Kübra Par arasında 'no name' tartışması

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, kendisi hakkında kaleme aldığı yazı nedeniyle Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par'a tepki gösterdi. Par ise kendisine "No name bir kızcağız" diyen Kütahyalı'ya "Böyle iğrenç bir şöhretim olacağına no name olmayı tercih ederim" yanıtını verdi.

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada gündem olan Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ile Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par arasında bir tartışma yaşandı.

Söz konusu tartışma, Kübra Par'ın bugün 'Orhan Pamuk linç edilmeyi hak ediyor mu?' başlığıyla yayımlanan yazısıyla başladı. Yazısında ilk olarak "Sosyal medyada 2 gündür yoğun bir Orhan Pamuk eleştirisi, daha doğrusu linci var. Meseleyi alevlendiren Rasim Ozan Kütahyalı’nın yıllar önce 32. Gün programında Pamuk’a sorduğu sorunun dolaşıma sokulması oldu" ifadesini kullanan Par, şöyle devam etti:

"Ardından Rasim Ozan, Orhan Pamuk ile ailece çektikleri bir fotoğrafı paylaşınca kıyamet koptu. Enver Aysever ’in Aykırı Sorular programında Metin Akpınar ’ın Pamuk hakkındaki sert sözleri yayılarak muhalif kesimler tarafından haksız bir kampanya başlatıldı.

’in programında ’ın Pamuk hakkındaki sert sözleri yayılarak muhalif kesimler tarafından haksız bir kampanya başlatıldı. Rasim Ozan Kütahyalı’ya karşı duyulan öfke nedeniyle Orhan Pamuk neden linç ediliyor anlamış değilim. Fotoğrafın ne zaman, nerede, hangi nedenle çekildiği belli değil. Orhan Pamuk’un yeni bir açıklaması da yok.

Bir fotoğraf karesinden hareketle Pamuk, Kütahyalı ile aynı siyasi görüşteymiş ya da artık muhalif değilmiş gibi yansıtılıyor. Halbuki son röportajlarında çok sert eleştiriler getirmişti hükümete.

İstanbul’da seçimlerin iptal edilmesini eleştirmiş, 'Ayasofya’yı yeniden camiye çevirmek dünyanın geri kalanına 'Artık seküler değiliz' demektir' demişti. Yani Rasim Ozan Kütahyalı ile poz verdi diye Orhan Pamuk'un siyasi duruşunu değiştirdiğini ima etmek zorlama bir suçlama."

'Erzincan Sabahat Hanım Lisesi'nde okumaktan utanıp saklıyor'

Bu yazının ardından kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, "Sosyal medya kötülük dolu" diyerek fotoğrafı paylaştığı için pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Devamındaki paylaşımında Par için "No name bir kızcağız" diyen Kütahyalı, "Bu arada konvansiyonel medyada da operasyonel bazı yazılar var. Orhan Pamuk gibi büyük bir değeri manşetlerden alçakça defalarca linç ettir, sonra Erzincan Sabahat Hanım Lisesinde okumaktan utanıp saklayan 'no name' bir kızcağıza tam aksi yönde yazılar yazdırt. Buna kumpas denir" ifadesini kullandı.

Bu arada konvansiyonel medyada da operasyonel bazı yazılar var! Orhan Pamuk gibi büyük bir değeri manşetlerden alçakça defalarca linç ettir, sonra Erzincan Sabahat Hanım Lisesinde okumaktan utanıp saklayan “No Name” bir kızcağıza tam aksi yönde yazılar yazdırt. Buna kumpas denir. pic.twitter.com/vfOL3iiE2Z — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) January 29, 2021

​Kütahyalı, Par'ın yazısında sözünü ettiği Aykırı Sorular programıyla ilgili paylaşımına da "Bu arada dolaşıma sokulan bu videodaki yeteneksiz, kıskanç ve habis sunucunun söylediği gibi bir Orhan Pamuk röportajı yok. İçeriğini çarpıtıyor bu 'medeni ölü' sunucu. Metin Akpınar lokal markadır. Orhan Pamuk evrensel değer ve marka. Akpınar’ın sözleri cahilce" notunu düştü.

Bu arada dolaşıma sokulan bu videodaki yeteneksiz, kıskanç ve habis sunucunun söylediği gibi bir Orhan Pamuk röportajı yok. İçeriğini çarpıtıyor bu “medeni ölü” sunucu. Metin Akpınar lokal markadır. Orhan Pamuk evrensel değer ve marka. Akpınar’ın sözleri cahilce.@cuneytozdemir https://t.co/U7IpIDU3T4 pic.twitter.com/59ecfDnV3k — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) January 29, 2021

'​Böyle iğrenç bir şöhretim olacağına no name olmayı tercih ederim'

Par ise Kütahyalı'ya dört maddelik bir paylaşımla yanıt verdi. Kütahyalı'ya "ROK, Orhan Pamuk yazıma çok bozulmuşsun belli ki" diye seslenen Par, talimatla yazı yazmadığını ve yazmayacağını söyledi. "Kendinle karıştırma, kumpas işini sen iyi bilirsin" diyen Par, kişisel Twitter hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Senin gibi nefret edilen bir isim olacağıma, böyle iğrenç bir şöhretim olacağına, no-name olmayı tercih ederim. Erzincanlı olmaktan, orada okumuş olmaktan niye utanayım? Aksine gurur duyuyorum. Yoksa Boşnaklara yaptığın gibi onlara da hakaret mi edeceksin? Düştüğün çukurdan seni çıkarmak için Orhan Pamuk’la fotoğraf paylaşmak falan yetmez. Çırpınışların çok acınası."