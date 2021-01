Rasim Ozan Kütahyalı ile Kübra Par arasında 'no name' tartışması

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, kendisi hakkında kaleme aldığı yazı nedeniyle Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par'a tepki gösterdi. Par ise kendisine "No name bir kızcağız" diyen Kütahyalı'ya "Böyle iğrenç bir şöhretim olacağına no name olmayı tercih ederim" yanıtını verdi.